Одна людина зазнала поранень унаслідок ударів РФ по Херсонській області

Ворог пошкодив одну багатоповерхівку, вісім приватних будинків та авто.

Російська армія минулої доби поранила одну людину в Херсонській області. Обстрілів зазнали Антонівка, Придніпровське, Тягинка, Садове, Золота Балка, Олександрівка, Чорнобаївка, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівка, Козацьке, Веселе та Херсон.

У Херсоні пошкоджено багатопоперхівку. Загалом у населених пунктах – влучання у вісім приватних будинків і авто, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – сказав він.