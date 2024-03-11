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Одна людина зазнала поранень унаслідок ударів РФ по Херсонській області

Ворог пошкодив одну багатоповерхівку, вісім приватних будинків та авто. 

Російська армія минулої доби поранила одну людину в Херсонській області. Обстрілів зазнали Антонівка, Придніпровське, Тягинка, Садове, Золота Балка, Олександрівка, Чорнобаївка, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівка, Козацьке, Веселе та Херсон.

У Херсоні пошкоджено багатопоперхівку. Загалом у населених пунктах – влучання у вісім приватних будинків і авто, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – сказав він.

  • Добою раніше російська армія обстрілювала Херсонську область з танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе і скидала боєприпаси з БпЛА. Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.
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