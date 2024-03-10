У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстрілював Херсонщину з танків, артилерії, мінометів та дронів-камікадзе

Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки.

Ворог обстрілював Херсонщину з танків, артилерії, мінометів та дронів-камікадзе
Фото: Національна поліція

Росіяни протягом доби обстрілювали Херсонську область з танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомили у Національній поліції.

Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.

У Херсонському районі під вогнем перебували Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське.

На території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр.

Фото: Національна поліція

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies