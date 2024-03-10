Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки.

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Росіяни протягом доби обстрілювали Херсонську область з танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомили у Національній поліції.

Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.

У Херсонському районі під вогнем перебували Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське.

На території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр.

Фото: Національна поліція