Росіяни протягом доби обстрілювали Херсонську область з танків, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА.
Про це повідомили у Національній поліції.
Зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.
У Херсонському районі під вогнем перебували Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське.
На території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр.
- Раніше стало відомо, що у Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та газогін.
- Унаслідок обстрілу смт Антонівка біля Херсона постраждав 54-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги.