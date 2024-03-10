Країни НАТО переміщують системи ППО ближче до кордону з Росією, — Newsweek

Європейські країни-члени НАТО проводять ротацію систем протиповітряної оборони, зокрема й системи Patriot, в Литву для посилення обороноздатності Європи в Балтійському регіоні.

Про це пише Newsweek з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Такі дії є відповіддю на заклики країн Балтії посилити обороноздатність Європи в регіоні на тлі російської агресії.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса під час Вільнюського саміту влітку минулого року країни НАТО домовилися про створення ротаційної системи, в рамках якої члени Альянсу розгортатимуть засоби протиповітряної оборони в країнах Балтії на певний період часу.

Міністр оборони не повідомив, які саме західні країни беруть участь у розгортанні систем ППО в Литві, але сказав, що обладнання включає в себе ЗРК Patriot, які надаються європейським союзником, а не Сполученими Штатами Америки.

"Очікується, що цей принцип не буде одноразовим на кілька місяців, а охопить весь рік і значно підвищить наші можливості протиповітряної оборони", ‒ підкреслив Анушаускас.