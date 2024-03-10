У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
ГоловнаСвіт

Країни НАТО переміщують системи ППО ближче до кордону з Росією, — Newsweek

Такі дії Альянсу спрямовані на тлі російської агресії.

Країни НАТО переміщують системи ППО ближче до кордону з Росією, — Newsweek
Розгорнуті пускові установки Patriot
Фото: US Department of Defense

Європейські країни-члени НАТО проводять ротацію систем протиповітряної оборони, зокрема й  системи Patriot, в Литву для посилення обороноздатності Європи в Балтійському регіоні.

Про це пише Newsweek з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Такі дії є відповіддю на заклики країн Балтії посилити обороноздатність Європи в регіоні на тлі російської агресії.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса під час Вільнюського саміту влітку минулого року країни НАТО домовилися про створення ротаційної системи, в рамках якої члени Альянсу розгортатимуть засоби протиповітряної оборони в країнах Балтії на певний період часу.

Міністр оборони не повідомив, які саме західні країни беруть участь у розгортанні систем ППО в Литві, але сказав, що обладнання включає в себе ЗРК Patriot, які надаються європейським союзником, а не Сполученими Штатами Америки.

"Очікується, що цей принцип не буде одноразовим на кілька місяців, а охопить весь рік і значно підвищить наші можливості протиповітряної оборони", ‒ підкреслив Анушаускас.

  • Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. 
  • Не виключають цього і в самих країнах НАТО. Прем'єрка Латвії Ельвіка Сіліня на Мюнхенській безпековій конференції говорила, що загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише країни Балтії, а Європа втрачає дорогоцінний час у дискусіях.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies