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В Ірландії виборці відхилили конституційні зміни про визначення сім'ї та місце жінки у родині

Зміни підтримував уряд країни, прагнучи усунути “дуже старомодні формулювання” та намагаючись визнати реалії сучасного сімейного життя.

В Ірландії виборці відхилили конституційні зміни про визначення сім'ї та місце жінки у родині
Фото: EPA/UPG

Виборці у республіці Ірландія переважною більшістю проголосували на референдумах проти зміни конституційного визначення сім'ї та ролі жінок у родині, повідомляють Euronews.

Мешканці країни відхилили дві поправки до конституції, які б розширили визначення сім’ї та змінили б формулювання щодо ролі жінки у родині. Ці зміни до Конституції підтримував прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар

Варадкар підтримував закріплення гендерної рівності в конституції, прагнучи усунути “дуже старомодні формулювання” та намагаючись визнати реалії сучасного сімейного життя. За його словами, виборці завдали уряду “два удари”.

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Його опоненти стверджували, що формулювання змін було погано продуманим. Деякі виборці заявили, що їх збентежили запитання, а інші сказали, що побоюються, що зміни призведуть до небажаних наслідків.

Перше питання стосувалося частини конституції, яка зобов’язується захищати сім’ю як основний осередок суспільства. Виборців попросили видалити посилання на шлюб як основу, “на якій заснована сім'я”, і замінити його пунктом, згідно з яким сім'ї можуть бути засновані “на шлюбі або інших тривалих стосунках”. Якби її ухвалили, це була б 39-та поправка до конституції.

Запропонована 40-та поправка видалила б посилання на те, що місце жінки вдома “дає загальне благо, яке не може забезпечити держава”, а також те, що “матері не повинні бути зобов'язані працювати через економічну необхідність, якщо через це вона нехтуватиме своїми обов'язки вдома”. Натомість у Конституцію додали б норму про те, що держава буде прагнути підтримувати “піклування членів сім'ї один про одного”.

Вибори розглядалися як частина еволюції Ірландії від консервативної, переважно римо-католицької країни, в якій розлучення та аборти були незаконними, до дедалі більш ліберального суспільства. За даними Центрального статистичного управління, частка жителів, які є католиками, впала з 94,9% у 1961 році до 69% у 2022 році.

  • Ірландські виборці легалізували розлучення на референдумі 1995 року, підтримали одностатеві шлюби на голосуванні 2015 року та скасували заборону на аборти в 2018 році.
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