У Португалії проходять позачергові парламентські вибори

Перед громадянами країни стоїть вибір: проголосувати за правоцентристський уряд або зберегти лівоцентристів при владі.

У неділю, 10 березня, в Португалії проходять позачергові парламентські вибори. Перед громадянами країни стоїть вибір між правоцентристським та лівоцентристським урядами. Хоча жоден з них не має чіткого шляху до повної більшості,адже зростає вплив ультраправих, пише Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і закриються о 7 вечора, результати голосування очікують ближче до опівночі.

Як зазначає агенство, головними проблемами в найбіднішій країні Західної Європи є руйнівна житлова криза, низькі зарплати, погіршення охорони здоров’я та корупція.

Дострокові вибори, що проходять через чотири місяці після раптової відставки прем'єр-міністра Антоніу Кошти на тлі розслідування справи про хабарництво, знову зіштовхують між собою дві центристські партії, які почергово перебували при владі з часу падіння диктатури п'ять десятиліть тому.