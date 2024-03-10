У Португалії проходять позачергові парламентські вибори

У неділю, 10 березня, в Португалії проходять позачергові парламентські вибори. Перед громадянами країни стоїть вибір між правоцентристським та лівоцентристським урядами. Хоча жоден з них не має чіткого шляху до повної більшості,адже зростає вплив ультраправих, пише Reuters.
Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і закриються о 7 вечора, результати голосування очікують ближче до опівночі.
Як зазначає агенство, головними проблемами в найбіднішій країні Західної Європи є руйнівна житлова криза, низькі зарплати, погіршення охорони здоров’я та корупція.
Дострокові вибори, що проходять через чотири місяці після раптової відставки прем'єр-міністра Антоніу Кошти на тлі розслідування справи про хабарництво, знову зіштовхують між собою дві центристські партії, які почергово перебували при владі з часу падіння диктатури п'ять десятиліть тому.
- Президент Португалії Антоніу Кошта залишив посаду після того, як країну сколихнули новини про поліцейські рейди на урядові будівлі та розслідування ймовірної торгівлі впливом.
- Одне з останніх опитувань показало, що у перегонах на 6% лідирує Демократичний альянс. Однак жодна політична сила не має достатньої підтримки самостійно, щоб отримати абсолютну більшість.