У Белграді відбудуться повторні місцеві вибори після заяв опозиції про фальсифікації

У Белграді відбудуться повторні місцеві вибори через заяви опозиції про фальсифікації, пишуть Euronews.

Праву Сербську прогресивну партію президента Александра Вучича оголосили переможцем виборів 17 грудня.

Водночас головний опозиційний альянс країни “Сербія проти насильства” наполягає на тому, що перемогу в столиці праві вкрали. Опозиція також заявила, що масові порушення затьмарили парламентське голосування, яке відбулося тоді ж.

Політичні суперечки призвели до масових вуличних протестів.

У неділю, 3 березня минув офіційний крайній термін формування міської влади Белграда після грудневого голосування. Позачергова асамблея працюватиме до нових виборів. Наразі невідомо, коли відбудеться нове голосування.

Вучич і його партія заперечують будь-які правопорушення, відкидаючи заяви про шахрайство як вигадки, спрямовані на дестабілізацію Сербії.

Проте міжнародні спостерігачі вже заявили, що грудневі вибори відбулися в “несправедливих умовах”, частково через участь президента та системні переваги для керівної партії.

У звіті офісу Організації з безпеки та співробітництва в Європі також зазначено, що голосування супроводжувалося “різкою риторикою, упередженістю в ЗМІ, тиском на працівників державного сектору та зловживанням державними ресурсами”. У звіті вказано набір рекомендацій, які Белград має виконати до наступного голосування.

Serbia: The final @osce_odihr report on early parliamentary elex confirms 🇪🇺 concerns: the electoral process requires tangible improvement & further reforms. Reports of irregularities need to be addressed in a transparent manner, including those related to local elections. (1/2) — Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 29, 2024

Опозиційні політики підкреслили − оголошення нового голосування показало, що партія Вучича зазнала поразки в Белграді після його десятирічної жорсткої влади. “Сьогодні вони визнали, що програли (вибори), попри “величезні крадіжки. Громадяни Белграда показали, що не хочуть їх”, − сказав Владимир Обрадович, кандидат від опозиції на посаду мера Белграда.

Фото: Beta/Milan Ilić Владимир Обрадович, кандидат від опозиції на посаду мера Белграда

Сербія є кандидатом на членство в Європейському Союзі, але Вучича звинувачують у обмеженні демократичних свобод після того, як він очолив балканську країну понад 10 років тому.