Сьогодні спільна сесія двох палат парламенту Франції розгляне норму про аборти

Для включення права жінок переривати вагітність у Конституцію, потрібні голоси трьох п'ятих законодавців.

Сьогодні спільна сесія двох палат парламенту Франції розгляне законопроєкт щодо включення до Конституції країни норми про право жінок переривати вагітність.

Аби поправку підтримали, законопроєкт мають схвалити три п'ятих законодавців. Якщо це станеться, норма одразу потрапить до Конституції.

Якщо ж голосів буде недостатньо, Франція проведе референдум про аборти.