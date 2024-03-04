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Сьогодні спільна сесія двох палат парламенту Франції розгляне норму про аборти

Для включення права жінок переривати вагітність у Конституцію, потрібні голоси трьох п'ятих законодавців. 

Сьогодні спільна сесія двох палат парламенту Франції розгляне норму про аборти
Фото: EPA/UPG

Сьогодні спільна сесія двох палат парламенту Франції розгляне законопроєкт щодо включення до Конституції країни норми про право жінок переривати вагітність.

Аби поправку підтримали, законопроєкт мають схвалити три п'ятих законодавців. Якщо це станеться, норма одразу потрапить до Конституції. 

Якщо ж голосів буде недостатньо, Франція проведе референдум про аборти. 

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  • Верхня палата парламенту Франції підтримала законопроєкт про зміни у Конституції минулого тижня: 267 сенаторів проголосували “за”, 50 “проти”.
  • Аборти у Франції легалізовані з 1974 року. Проте заборони, які запровадили у чималій кількості американських штатів та Польщі, змусили борців за права жінок вимагати "цементування" норми у законодавстві шляхом включення до Конституції.
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