Громадяни Швейцарії на референдумі проголосували за 13-ту пенсію

У Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії – додаткової щорічної грошової виплати.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що ініціативу профспілок установити додаткову виплату підтримали майже 60% виборців. Необхідність збільшення виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя.

Уряд попереджав, що підвищення пенсій коштуватиме понад 4 мільярди швейцарських франків на рік, що вимагатиме підвищення податків і може загрожувати фінансовій стабільності системи соціального забезпечення.

Водночас, громадяни не підтримали підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років.

Середня пенсія у Швейцарії складає 2450 швейцарських франків (2780 доларів США). Втім, країну вважають однією з найдорожчих у світі.

Референдуми у Швейцарії проводятьскожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея від громадськості може бути виставлена на всенародне голосування, якщо вона набере 100 тисяч підписів у країні з населенням у 8,6 мільйона людей.

Раніше на референдумі швейцарці проголосовали проти збільшення відпустки до шести тижнів. У 2016 році відбулося голосування щодо виплати всім громадянам по €2260/місяць.