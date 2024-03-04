Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
ГоловнаСвіт

Громадяни Швейцарії на референдумі проголосували за 13-ту пенсію

Середня пенсія в країні складає 2450 швейцарських франків (2780 доларів США).

Громадяни Швейцарії на референдумі проголосували за 13-ту пенсію
Фото: EPA

У Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії – додаткової щорічної грошової виплати.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що ініціативу профспілок установити додаткову виплату підтримали майже 60% виборців. Необхідність збільшення виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя.

Уряд попереджав, що підвищення пенсій коштуватиме понад 4 мільярди швейцарських франків на рік, що вимагатиме підвищення податків і може загрожувати фінансовій стабільності системи соціального забезпечення.

Водночас, громадяни не підтримали підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років.

Середня пенсія у Швейцарії складає 2450 швейцарських франків (2780 доларів США). Втім, країну вважають однією з найдорожчих у світі.

Референдуми у Швейцарії проводятьскожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея від громадськості може бути виставлена на всенародне голосування, якщо вона набере 100 тисяч підписів у країні з населенням у 8,6 мільйона людей.

Раніше на референдумі швейцарці проголосовали проти збільшення відпустки до шести тижнів. У 2016 році відбулося голосування щодо виплати всім громадянам по €2260/місяць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies