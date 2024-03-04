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Франція опублікувала список військової техніки, відправленої в Україну за два роки

Ідеться про 50 пунктів найменувань.

Франція опублікувала список військової техніки, відправленої в Україну за два роки
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Франції опублікувало список військової техніки, відправленої в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії до 31 грудня 2023.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Ідеться про 50 пунктів найменувань, зокрема, в переліку – 30 артилерійських установок Caesar, 250 бронеавтомобілів VAB у різних модифікаціях, 38 бронеавтомобілів AMX10, понад мільйон набоїв, 160 розвідувальних дронів.

Водночас, кількість переданих ракет Crotale, Aster і SCALP засекречена.

"Загалом Франція поставила в Україну військової техніки на загальну суму 2,615 млрд євро, до яких додано 1,2 млрд євро, пожертвувані до Європейського фонду миру (EFF), тобто підтримка на суму понад 3,8 млрд євро в період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року... Ці фінансові зусилля супроводжуються рішучими діями в сфері навчання, оскільки близько 10 000 українських солдатів уже пройшли навчання в арміях Польщі та Франції", – йдеться в документі.

  • 16 лютого Україна підписала з Францією двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи". Після цього Франція оголосила про надання Україні 3 млрд євро військової допомоги протягом 2024. Загалом уже підписано безпекові угоді із шістьма країнами.
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