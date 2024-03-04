За добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів

Нагадаємо, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 417 950 військових.

Росія вже втратила в Україні 417 950 військових.

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