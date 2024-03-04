За добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 417 950 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 417950 (+1150) осіб
- танків - 6648(+8)
- бойових броньованих машин - 12660 (+21)
- артилерійських систем - 10210 (+22)
- РСЗВ - 1004 (+1)
- засоби ППО - 698 (+2)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2)
- крилаті ракети - 1916 (+1)
- кораблі / катери - 25 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13374 (+42)
- спеціальна техніка - 1621 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.