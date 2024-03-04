Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 417 950 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 417 950 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 417950 (+1150) осіб
  • танків - 6648(+8)
  • бойових броньованих машин - 12660 (+21)
  • артилерійських систем - 10210 (+22)
  • РСЗВ - 1004 (+1) 
  • засоби ППО - 698 (+2)
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2)
  • крилаті ракети - 1916 (+1)
  • кораблі / катери - 25 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13374 (+42)
  • спеціальна техніка - 1621 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies