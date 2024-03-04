Мандрівний замок Луганської ОУН_Б. Коли бібліотека йде до читача, а не навпаки

— Ми є. І не варто відкидати наш досвід, — каже Анастасія. — Бо бібліотека — це не про стіни, бібліотека — це про людей.

Бібліотека наразі не має власного приміщення, лише кімнату, де її прихистили. Але хіба це повинно зупиняти.

Вона сміється. Деякі колеги і справді скоса дивляться на їхні дивацтва. Варто лиш звернути увагу на назву, яку вони використовують, — Луганська ОУН_Б, і буде зрозуміло, що це не така вже й звичайна установа. Звісно, не історична Організація українських націоналістів, але точно революційна.

— Вам не кажуть, що ж ви за бібліотека без книжок? — питаю в Анастасії Літашової, заступниці директорки Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Фото: надала Луганська ОУН Команда Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки

Велике переселення

Два роки тому після чергового вимушеного переїзду через війну на сайті Луганської ОУН_Б з’явився допис:

«Луганська обласна універсальна наукова бібліотека (ОУН_Б) двічі шубовснулася в ту саму річку. Лише на другий раз бризків більше. Розбризкалися бібліотекарі різними частинами України. Простягнулися на захід, до центру, трохи до півдня. Нині маємо проєкт мандрівної бібліотеки, адже де люди — там і робота. Типово для закладу в евакуації, еге ж?»

За дотепними рядками ховається складніша історія, варто лише відчинити якісь з дверей цього мандрівного замку. Приміром, ті, які ведуть до вже окупованого Луганська й першого переселення, коли тодішня директорка бібліотеки Інна Риб’янцева взяла печатку, установчі документи і дивом вивезла їх з міста. Це все, що вдалося врятувати у 2014-му, коли Луганськ опинився під контролем проросійських терористичних утворень.

Коли минув перший шок, у голову почали лізти запізнілі раціональні ідеї: треба було забрати хоча б робочі ноутбуки, можливо, вдалося б вивезти сервери. Інна Павлівна потім часто шкодувала: «Ну чому я не дала команду вивезти нашу машину?». Але під час тої втечі це навіть не спало на думку.

— Усе було так непередбачувано й абсолютно дико, — пригадує Світлана Моісєєва, яка очолила Луганську обласну універсальну наукову бібліотеку 2017 року, а тоді керувала напрямком інформатизації і автоматизації. — І, можливо, ми все ж таки сподівалися, що цей треш ненадовго і скоро повернемось.

Фото: надала Луганська ОУН_Б Світлана Моісєєва

До того, що будували роками.

Це була величезна бібліотека — будівля, спеціально спроєктована під неї, 4 поверхи, 1 млн книжок, майже сто бібліотекарів. З 2000-х років головна бібліотека Луганщини, яка тоді ще носила ім’я Максима Горького, входила до четвірки найкращих обласних в Україні.

— Ми постійно впроваджували щось нове: побачили, переробили це в голові — і реалізуємо, — розповідає Світлана.

Приміром, відкрили фонди для читачів. Бо ж традиційно в обласній бібліотеці вони були закриті, а для користувачів максимум спеціалізований підрозділ з читацьким залом. На кожному поверсі працював консультант, який допомагав зорієнтуватися в численних приміщеннях.

Бібліотечна сфера дуже консервативна. І оце бачення бібліотеки як місця, куди треба прийти, щоб пошепки щось спитати, навсправжки почало змінюватися, коли в Україну зайшов великий проєкт “Бібліоміст” фонду Білла й Мелінди Гейтсів. Тоді Світлана вперше потрапила до США і на власні очі побачила, якими можуть бути бібліотеки.

Напевно, найбільше її здивувало, що там у бібліотеці головний читач. Це відчувалось, щойно переступав поріг, бо не треба виконувати цілу купу якихось спеціальних дій-ритуалів, щоб отримати послугу. У нас же людина мусила записатися, узяти читацький квиток, потім у каталозі шукати книжку. Безумовно, усі ці речі у внутрішній роботі бібліотеки присутні, але влаштовані вони так, що читач їх не бачить.

Фото: wikipedia.org Луганська ОУН_Б, 2013 рік

Десь трансформації відбувалися швидше, десь ні. Луганська обласна бібліотека була серед перших.

— Я завжди кажу, що дуже багато залежить від тих, хто очолює бібліотеки і як вони добирають команду, надихають людей. Бо ж усе одно більшість не хоче змін. І це така велика робота — долати цей бар’єр, — розповідає Світлана.

У бібліотеці запустили послугу інтернету для користувачів, почали вивчати їхні запити. Тож уже до 2014 року там працювали зали-коворкінги, було більше сотні комп’ютерів (у 1992-му лише 6), чотири сервери, цілодобовий інтернет-вузол, абсолютно всі процеси автоматизовані.

— І раптом тебе з усього цього висмикнули, — каже Світлана, яка виїхала з Луганська разом з Інною Павлівною. — У мене 37 років бібліотечного стажу, я зрозуміла, що практично все життя віддала професії і саме цій бібліотеці. І що я маю? Справа мого життя залишилася там, і інші люди будуть з неї робити щось інше. Руки опустилися, це ще м'яко кажучи. Бо в мене був стан, ніби моє життя знищили.

Фото: Вікі Інформаційно-довідкова служба Луганської ОУН_Б, грудень 2013.

Разом з людьми бібліотечна душа відділилася від чотириповерхового тіла, що тінню залишилося стояти в Луганську. Коли 2015 року в місті почала керувати квазіреспубліка й бібліотеку знову відкрили, то Світлані писали звідти: «Все, немає нашої тої Горьковки. Все перетворилось на Совєтський Союз», «Воно все потрошки здихає. То в тому відділі закинули працювати з комп’ютером, то в іншому».

— І це було очікувано. Бо там залишилися люди, які і так виступали проти всього нового. І ті пенсіонери були просто щасливі, що їм повернули ручку й папір, — розповідає Світлана. — Щось, звичайно, працює. До того ж, треба віддати належне, там зробили ремонт, навели красоту. Те, на що в нас ніколи не вистачало грошей. Росіяни вклалися, але ж змусили бібліотекарів працювати на свій пропагандистський наратив. Одразу зробили виставки про «убієнних» дітей, героїв республіки. Не треба недооцінювати ворога. Вони потужно працюють у цьому плані.

Чи не одразу почали фурами завозити російську літературу. А щодо українських книжок, то вказівка була «убрать в книгохранилище». Можливо, за останні два роки приймали і більш жорсткі рішення, каже Світлана. З 2022-го вона більше не відслідковує, що там відбувається.

— Бібліотека із задзеркалля? — питаю в неї.

— Для нас так.

Старобільський період

Якщо одні двері зачиняються, варто шукати інші. Добре, що в мандрівному замку їх вистачає.

Вивезені документи Інна Риб’янцева передала в обласну адміністрацію, яка почала збиратися в Сєвєродонецьку. Бібліотеку тим часом перевели у простій. Тільки за рік чиновники зрештою надумали реанімувати заклад. На весь цей період працівники, які виїхали з Луганська, фактично опинилися без роботи й грошей.

Фото: fb-сторінки Луганської ОУН_Б Інна Павлівна Риб’янцева — сенсей бібліотек Луганщини (пішла з життя 24 вересня 2023)

— І коли почалися перші розмови про перезапуск, у Інни Павлівни була така депресія, що вона просила: «Давайте знайдемо для цього інших людей, бо я не знаю, як це робити, якщо бази немає, нічого немає», — розповідає Світлана.

Але очі бояться, а руки роблять. Бібліотекарі з північної частини Луганської області, підконтрольної Україні, після окупації Луганська втратили методичний центр у вигляді обласної бібліотеки. Робочих питань у них накопичилося багато, тим паче, що тоді запроваджували стандарти електронної звітності. Тож Світлана з Інною Павлівною поміркували й написали лист в адміністрацію з проханням відкрити методичний центр для бібліотекарів. На це обласна адміністрація відповіла: ні-ні-ні. Юридично легше було відновити бібліотеку, ніж створювати нову установу. «Хай це буде бібліотека, але можете почати працювати як методична служба».

Із цього і стартувала Луганська обласна універсальна наукова бібліотека у 2015 році в Старобільську на базі однієї міської бібліотеки.

— Чому саме Старобільськ? — питаю у Світлани.

— Ми з Інною Павлівною переїхали туди, бо там був будинок її батьків. На той час їй було 72 роки, і їхати в Сєвєродонецьк вона відмовилася, сказала: «Якщо хочете бібліотеку, то вона буде в Старобільську».

Усі мусили погодитись. Спочатку працювали вшістьох, проводили семінари для бібліотекарів області. Але невдовзі вже шукали нові сили, бо чим більше маєш, тим більше прибуває.

Відповідь на питання, що ж розвивати, якщо немає приміщення, видавалась очевидною — інтернет-ресурси й соцмережі. Саме під ці задачі брали в команду нових людей.

Фото: фото надала Луганська ОУН_Б Луганська обласна універсальна бібліотека в Старобільську

— Ми тоді зібрали такий кістяк молоді. Вони були дуже завзяті, та й нам це було цікаво, — каже Світлана.

Так дійшла справа і до відновлення обслуговування читачів. З планами все просто. Те, що не встигли зробити в Луганську, вирішили реалізувати в Старобільську, закривши свої бібліотечні гештальти. Нова стара бібліотека мала стати справжнім живим громадським місцем, відкритим для відвідування, для заходів, для спілкування, для клубів. Звичайно, з інтернетом і комп'ютерами для користувачів.

— Стратегія завжди була в нас у голові, — усміхається Світлана.

Зрештою, вони отримали в оренду приміщення на 140 м², яке обладнали необхідним на гроші, що накопичились на рахунку бібліотеки за час простою. Аби втілити нове бачення бібліотеки, треба було мати трохи віри й авантюризму.

— У Інни Павлівни цей вогник був, — каже Анастасія. Тому мандрівний замок і рухався. Саме тоді вона, випускниця філологічного факультету Луганського національного університету, приєдналася до команди бібліотеки.

— Люди, з якими я працюю, люблять свободу, і це, певно, те, що їх визначає. Ми переважно не бібліотекарі за освітою. Я вважаю, що то зіграло в плюс. Бо немає установок у голові, як усе має бути. І тому ми робили так, як хотіли в межах норм моралі й закону України, — сміється вона.

Спочатку треба було, щоб голос бібліотеки-переселенки почули. І тут нетривіальна задача — віднайти свій, адекватний. Бо ж бібліотека має розмовляти зі світом нормально, зрозуміло, без штампів і кліше, каже Анастасія. Цим голосом бібліотеки стали вона та її колега Юлія. Здається, усе спрацювало саме тому, що їм дозволили просто бути собою. І те, що колись, зізнається Світлана, не виходило в Луганську, вдалося зробити в Старобільську.

Фото: фото з fb-сторінки Луганської ОУН_Б Анастасія Літашова

— Бо не було поруч досвідчених і поважних, які казали б: «Що то ви вигадали?! Ми 30 років тут працюємо, такого ніхто ніколи не робив». І нам, як адміністрації, не треба було тиснути, вмовляти, переконувати. Ми просто дали молоді карт-бланш: зробіть бібліотеку такою, якою ви хотіли б її бачити. І голос бібліотеки, який ви чуєте зараз, — це їхня заслуга. Вони креативили у своє задоволення. Як людина, яка в Луганську займалася інноваціями, скажу, що в Старобільську це просто свято якесь було. У тебе купа ідей і все, що треба — трішечки викеровуватись, — каже вона.

Вони ніколи не боялися показати характер бібліотеки, яку назвали Good Library.

Бо ж бібліотека — це життя, це не архів, не якийсь музей, це не щось таке стале. Вона має постійно змінюватися і бути дуже гнучкою, тоді вона цікава людям, — пояснює Світлана.

Саме у свій старобільський період вони позбулися і приставки «ім. М. Горького». Навіть провели із цього приводу антилекцію «АнтиГорький», аби розвінчати міфи про письменника, ім'я якого бібліотека отримала ще в 1936-му.

«"Вам що, робити більше нема чого?" — якось прокоментувала пані, запрошена на захід. Вона, до слова, так і не прийшла. А нам, виявилося, є що робити, бо ж отака цяця засіла в наших головах — продовжити жити без Горького», — казала бібліотека.

Тим часом в окупованому Луганську в окупованій бібліотеці на вулиці Совєтській все навпаки. Там «всероссийский конкурс среди библиотек, носящих имя Горького, по сохранению наследия и популяризации творчества писателя "По следам Горького" с международным участием».

Фото: з архіву Луганської ОУН_Б

Заповнити полиці книжками

Коли ти розмовляєш по-людськи, то, о диво, люди самі починають до тебе звертатися, писати, знайомитися, зустрічати на форумах. От ти пишеш у мережі: «Агов, допоможіть, нам треба те і те». І заклик не тоне в чорній дірі, на нього відгукуються. Власне, це неабияк допомогло зібрати наново книжковий фонд уже у Старобільську. Так-так, усе дійшло навіть до цього.

Анастасія називає Луганську ОУН_Б тих часів маленьким форумом видавців. Усі сучасні видання потрапляли до них. Власними зусиллями з нуля вони зібрали 11 тис. книжок і, напевно, були однією з найукраїнськіших бібліотек. Бо змогли розповісти про себе і свій досвід відновлення так, що їм прагнули дарувати книжки видавництва, автори, книжкові форуми, благодійні фонди, зокрема, Сергія Жадана і «Бібліотечна країна». Неабияку роль зіграв Український інститут книги. Він як організація, яка реалізовувала програму поповнення бібліотечних фондів, отримував від книговидавців зразки представлених у них книг, які потім проходили експертний відбір. А після ці зразки безкоштовно передавали, зокрема, й луганській бібліотеці.

Коли на бібліотеку починала тиснути місцева влада, мовляв, ви з’їли нам весь бюджет, то їм нагадували про книжки: «Дивіться, це наша інвестиція в нього. Щоб купити їх, вам треба було б десь узяти 2 млн грн».

— Але те, що нам вдалося сформувати такий якісний фонд, — це все ж унікальна ситуація, унікальна увага до бібліотеки-переселенки, — визнає Світлана. — Навколо нас крутилися люди, які хотіли допомогти, якимось чином попіаритися. Та якщо говорити про бібліотеки назагал, то я абсолютно впевнена, що для формування якісного фонду треба давати їм гроші на закупівлі хорошої літератури. Це просто ілюзія, якщо хтось думає, що бібліотеки самі так просто поназбирають книжки.

Загалом дарунки — це додатковий спосіб, хоч і справді важливий, тим паче зараз. І щоб зробити цю історію системною, доведеться докласти багато зусиль, знайти постійних партнерів, які не втомляться вкладатися в справу.

— Бібліотекам усе ж варто трошки спускатися на землю, бути простішими. Мені імпонує, коли бібліотеки налагоджують комунікацію з письменниками, доброчинцями, з будь-ким, хто може допомогти. Це нелегко. Але і таку роботу варто виконувати, бо це частина сучасного світу. Марно чекати, поки запрацюють якісь книжкові програми на державному чи місцевому рівні. Частина з них ніколи не втілиться в життя, — каже Анастасія.

Фото: надала Луганська ОУН_Б Світлана Моісєєва (на передньому плані), Анастасія Літашова (ліворуч), Юлія Лисюк (праворуч)

Треба бути готовим діяти самостійно. Зрештою, досвід Луганської ОУН_Б показує, що все можливо.

У самому Старобільську до новоприбульців звикали поступово — спочатку був острах перед новим і дивним. Бо що таке, приміром, «тиха вечірка» з танцями, ще й у бібліотеці. За страхом йшла цікавість. І зрештою сарафанне радіо спрацювало.

— У нас був дійсно сучасний простір. Ми ввели електронне обслуговування. Одразу вигадали різні фішечки, проводили заходи. І люди приходили подивитися: нова бібліотека, якісь вони не такі, як усі, — сміється Світлана.

Навколо бібліотеки формувалося ком’юніті, насамперед з активних людей. Вони йшли туди, бо приміщення бібліотеки було завжди відчинене для них.

— Тобто нарешті ми реалізували той американський сценарій бібліотеки. Нас питали: «А можна у вас зібратися?» — «Так, звісно». — «Що, все так просто?» — «Так просто».

Натомість з читанням було складніше, але навіть відсутність російськомовного контенту місцеві читачі прийняли. Відбувалось це так.

— Приходить пані: мені треба Дар’я Донцова. А її немає. І замість неї підсовуєш щось інше — Ірен Роздобудько, Світлану Таран. Зрозуміло, що був супротив, бо це ж «на укрАинском язикє». Але кілька книжок, рік-два, і вони вже просто приходили, брали чергову книжку й не згадували про мову, — розповідає Анастасія.

В останні роки книжки в бібліотеці були нарозхват. Та й понад 4 тис. користувачів — неабияка цифра для Старобільська.

Книжки потроху поглинали простір. І так само все більше охочих приєднувалися до бібліотечних заходів.

— Ми хотіли розширятися, бо вже задихалися, — каже Світлана.

Місцева влада навіть пообіцяла виділити для бібліотеки удвічі більше приміщення.

«Якось Сергій Жадан сказав, що саме Старобільськ — бібліотечна столиця України. Задоволене хі-хі-хі», — хвалиться Луганська бібліотека на своєму сайті.

А потім усе повторилося.

Фото: з архіву Луганської ОУН_Б

Окупація — евакуація

24 лютого два роки тому Анастасія прокинулась о 5-й ранку від дзвінка заступниці директорки й одночасно почула вибухи на пропускному пункті Мілове. 1 березня росіяни зайшли в Старобільськ. Команда бібліотеки виїжджала з окупованого міста частинами.

— Усе стало очевидно ще тоді, коли Москва оголосила про визнання ЛНР і ДНР. Я розуміла, що вони попруть робити республіки в межах областей, — каже Світлана. — Чого я дійсно не очікувала, що попруть з усіх сторін просто на всю Україну.

Плану Б не було. Навіть якби й був, то все одно евакуювати бібліотеку неможливо в умовах, коли місто захоплюють миттєво. Але все ж, на відміну від 2014-го, директорка ще 24 лютого всім співробітникам роздала техніку — ноутбуки, мікрофони. З бібліотеки забрали сервер і бухгалтерську машину. Хоча вивезти змогли лише ноутбуки.

— У мене було таке враження, що я ходжу по колу і це якесь пекло. І так буде знову і знову, поки я не помру, — зізнається Світлана.

Тримало тільки розуміння, що треба витягати людей. А потім навіть не виникло питання, чи робитимуть вони ще щось, — усі виїхали працювати.

Анастасія з Юлею евакуювалися останніми.

— Півтора місяця в окупації — це величезний страх, що за тобою прийдуть, — розповідає Анастасія. — Це те, що буде з нами ще довго.

Фото: фото з fb-сторінки Луганської ОУН_Б Анастасія Літашова

Вони не змогли врятувати фонди й були дуже наївними, коли сподівалися хоча б убезпечити їх. І тепер, переглядаючи пропагандистські ролики або фотографії, як каже Анастасія, з потойбічного Старобільська, вони бачать вкрадені з бібліотеки полиці, стелажі, інші меблі. Навіть книжки.

«Книги? Зі Старобільська ми вивезли людей і свою любов до читання. Саме з цим ми і повернемося додому. А зараз готові повсякчасно говорити про книжки, радити, надихати й бути поруч із вами».

— У 2014-му ми втратили все. У 2022-му ми не втратили одне одного й роботу, — каже Світлана.

Мандрівний замок рухався далі.

— Вам кажуть, що ж ви за бібліотека без книжок? — перепитую тепер у Світлани.

— Так.

— І що відповідаєте на це?

— Що якщо в бібліотеці стоять книги і нема читача, то вона менш потрібна, ніж та, до якої йдуть, але в якій немає книжок.

Бібліотечні мандри

Бібліотека опинилась у Черкасах, точніше там опинилась директорка. А як пам’ятаєте, де директорка, там і бібліотека. Спочатку їх прихистила керівниця місцевого молодіжного центру. Рік по тому для команди, яка потроху з’їжджалася до Черкас, виділили більшу кімнату в обласній дитячій бібліотеці.

— На цей раз усе було вже більш цифровим, ми мали досвід роботи під час карантину. Тож знали, що робити далі, бо в нас була купа онлайнових активностей. Частинку навіть не припиняли, — розповідає Світлана.

Фото: надала Луганська ОУН_Б Світлана Моісєєва

Приміром, попри евакуацію, практично не зупиняли занять у клубі програмування для дітей Code Club. Загалом то був період частих онлайн-зустрічей і самої команди. Вони трималися одне одного, долаючи відстань і розгубленість перших місяців. На одній такій зустрічі й прозвучало вперше — «мандрівна бібліотека».

— Розумієте, тоді люди ще перебували в стані руху, усі кудись переїжджали, ніхто ще не знайшов більш-менш постійного житла. До того ж молодь, як я розумію, взагалі думала, що це все швидко скінчиться і ми назад, — пригадує Світлана.

— Ви так не думали? — питаю в неї.

— Ні, після восьми років я все прекрасно усвідомлювала. Ми ж не з Буркіна-Фасо воюємо. Це монстр. Його дуже важко сколупнути звідти, куди він уже вліз.

Ідея мандрівної бібліотеки якось одразу припала до душі, напевно тому, що направду передавала її стан. Навіть зараз з умовно сталого в Луганської ОУН_Б є тільки умовна штаб-квартира. Але найперше це про те, як з негативного досвіду зробити позитивний. Бо навіть утративши все, можна працювати, робити гарні, правильні речі. І мати дуже багато.

Усе почалося зі Львова й фотовиставки «Мандрівний Старобільськ», потім був проєкт «Мандрівний культурний шелтер Луганщини» — триденні заходи в різних містах про культуру Луганщини.

— Власне, ми спілкувалися, тусили, дивилися фотографії. Це можливість познайомитися нам краще, тому що українці насправді погано знають одне одного, — каже Анастасія.

Фото: library.lg.ua Відкриття фотовиставки «Мандрівний Старобільськ» у Львові

Сьогодні Луганська ОУН_Б — це пересувний цифровий хаб, розмовний клуб з української мови, бібліотечна онлайн-йога, Code Club для підлітків, щотижневі літературні онлайн-огляди, стрими з письменниками й письменницями «Літрозмови» й мій особистий фаворит «Душний стрім», смішний і недушний, про те, що турбує зараз.

— Це самоіронія над нами найперше, — сміється Анастасія, яка веде стрим разом з колегою Юлею. — Ми філологині й бібліотекарки. І десь по-своєму душні. І ми знаємо, що є ті, хто хоче душнити, але соромиться. Тому мотивуємо приходити до нас.

Місце зустрічі — прямий етер в інстаграмі.

Іноді колеги іронічно перепитують, а що то за статистика у вас така електронна, коли йдеться про глядачів їхніх онлайнів.

— Це реальний світ, ми живемо соціальними мережами. Це теж робота, і це теж статистика. Просто вона не така, як 20–30 років тому. Треба це прийняти, — каже Анастасія. — Люди інколи заплющують очі на реальність: ні, це фігня, так бібліотеки не живуть. Живуть, ще й як. Ми підтвердження. Мені здається, бібліотеки мають заглядати в майбутнє. Бо якщо бібліотека не зазирає в майбутнє або принаймні не живе сьогоденням, то який сенс у такій бібліотеці? Усе, що з'являється у світі, має бути апробоване бібліотекарями, щоб потім його перетравити і дати своєму клієнтові. Тобто бібліотека має нести знання. Але якщо ми живемо знаннями 20-річної давності, то це не знання зовсім.

Експериментальна лабораторія

Половина активностей бібліотеки проходить онлайн, але ж ще половину вони примудряються проводити наживо — в Черкасах, Дніпрі, Києві, Ужгороді, тобто в містах, де зараз живуть члени команди. Відсутність власного приміщення сильно ускладнює життя, але зрештою головне — шукати виходи, навіть коли перед тобою, здається, черговий глухий кут.

— Це доволі просто, — усміхається Світлана. — Приміром, у Черкасах купа всіляких гуманітарних хабів, штабів для переселенців, громадських просторів. Ми знаходимо локацію, і я питаю, чи можна в них провести захід.

Фото: з архіву Луганської ОУН_Б

Зазвичай їх з радістю пускають. Водночас гостинністю інших бібліотек вони намагаються не зловживати.

— Нас, звісно, усі підтримують у якомусь такому суто психологічному плані, як людей, які постраждали. Але от пустити у свою бібліотечну кухню їм некомфортно. Та й філософія обслуговування користувачів у нас відрізняється. А лізти зі своїм статутом не хочемо, просто щоб не псувати відносини.

Світлана пояснює на прикладі. Бібліотека є учасником всеукраїнського проєкту «Бібліотеки — хаби цифрової освіти» з підвищення цифрової грамотності для літніх людей. Коли шукали майданчик у Черкасах, щоб проводити заняття, то від пропозиції робити це на базі інших бібліотек довелося відмовитися.

— У нас користувач іде поперед нас. А тут, як і в більшості українських бібліотек, бібліотекар головний. У бібліотеці є інтернет-центр, але в нього потрапити можна, тільки коли туди прийде працівник. І домовлятися треба заздалегідь. А в нас користувач такий, що може зателефонувати й попросити перенести заняття на годинку. Так от, зробити це десь на громадському майданчику легше, ніж у бібліотеці. Та й просто з вулиці туди не зайдеш: треба записатися, отримати читацький квиток і таке інше. Це нібито все дрібниці, але не для нас. Бо в нас немає свого приміщення, у нас є тільки ми й люди, які до нас прийдуть. І нам важливо зробити все, щоб вони прийшли, — каже Світлана.

Так вони і мандрують від локації до локації. Коли у 2022 році бібліотека була частим гостем на міжнародних вебінарах, де ділилася досвідом з іноземними колегами, ті щиро дивувались: «Ми навіть не уявляли, що так можна». Тож у другому своєму перевтіленні луганська бібліотека стала таким собі експериментальним майданчиком.

— Це ще й показовий момент для наших колег, які завжди тримаються за якісь матеріальні речі, — додає Анастасія.

Цих речей може не стати буквально за день. І колись відбудеться деокупація, продовжує вона. Зрозуміло, що на відбудову бібліотек ніхто не даватиме аж таких коштів. А мандрівна бібліотека унаочнює, як можна надавати послуги в регіоні через мінівиїзні бібліотеки, бібліотечні пункти. Бібліотеки мають рухатися в прямому сенсі.

Фото: з архіву Луганської ОУН_Б

— Це взагалі перспективна така штука. Я завжди кажу: найжахливіше, що ми можемо зробити після війни, то це залишити бібліотеки такими, як вони є. Треба змінювати дуже багато всього, — каже Світлана. — Наприклад, я вважаю (і мене за це не дуже люблять колеги), що нам не потрібна така велика кількість маленьких бібліотек. Жодна країна не потягла б зробити їх усі хорошими. От маємо бібліотеки, які працюють по дві години на день, не опалювані, деякі без світла, без сучасних книжок. Ну нащо воно треба? І такий формат, у якому працюємо ми, має право на життя на заміну, зокрема, тим невеличким сільським бібліотекам. Ось є в центрі громади хороша велика бібліотека, з хорошою креативною командою. Поїхали, провели захід, привезли книжки. І така модель обслуговування була б якіснішою.

Якщо вже повноцінно реалізовувати таку модель, то, вочевидь, луганській бібліотеці для цілковитої мобільності не вистачає свого бібліобуса. І благодійники навіть пропонували їм купити такий. Але Світлана поки що ідею відкидає.

— Як директор я в шоці від неї. Бо розумію, який це головний біль — мати на балансі машину й більше нічого. Ну де я її буду ставити? — сміється вона.

І одразу визнає: усе ж пальне знайти легше, ніж вирішувати, де взяти гроші на дорогу, якщо їздити не своїм транспортом. Поки вона не наважиться на одну ідею, час іншої, схоже, настав.

Фото: з архіву Луганської ОУН_Б

Бібліотекар на дистанції

Чого не робила досі бібліотека за час другої вимушеної евакуації, то це не просила книжок. Усе, звісно, можна пояснити технічними моментами. Але є глибша причина — страх втрати. Проте книжки до них тягнуться, як до магніту. Є вже понад сотня.

— Ми їх не кликали, вони самі йдуть до нас, це приємно. З'являються люди: ну давайте ми дві книжечки вам відправимо, прийміть, — сміється Анастасія.

Частину отримали від фонду «Бібліотечна країна». Зараз чекають книжкову валізку від Ґете-Інституту як переможці конкурсу «Бібліотека року 2023». Бібліотечний фонд знову формується. Але ж книжки не можуть так просто лежати в куточку. Ховати їх від клієнтів — злочин.

Тому і народилась ідея експерименту. У Черкасах у двох дружніх локаціях — у школі графічного дизайну «Графіт» і школі іноземних мов Ideal — вони планують поставити по поличці з новими книжками. Без бібліотекарів, але з QR-кодами й інструкцією, як стати читачем і взяти книжку через телеграм-бот. Бібліотекар дистанційно, побачивши активність у чат-боті, зареєструє відвідувача і знатиме, що книжка пішла до певної людини.

— Хочемо перевірити, як це працюватиме, — каже Анастасія.

Так само бібліотека сподівається з поміччю спонсорів отримати доступ до електронних книг на платформі агрегатора електронного контенту OverDrive, де почали викладати свої книжки і українські видавці. Фактично це спеціальна система, яка дозволяє бібліотеці отримати підписку на художню літературу й надавати на певний час доступ до книжок своїм користувачам.

— Якщо все буде добре, то спробуємо і це. Чому б нам не використати свій досвід, аби запропонувати нові моделі, які додатково можна буде десь застосувати, — каже Світлана.

Бо бібліотека мусить зазирати в майбутнє.