Головне за понеділок, 4 березня: бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, загибель рятувальників на Донеччині

Воєнний злочин російських окупантів забрав життя двох рятувальників у Донецькій області.

“Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником”, - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Внаслідок російського удару загинули 29-річний Олег Мартиненко та 31-річний Богдан Равлик.

Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 63 бойові зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та наземній станції управління БпЛА окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

На Авдіївському напрямку відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 березня – в нашій новині.

1068 хімічних атак здійснила Росія з початку широкомасштабної війни. Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Командування Сил підтримки ЗСУ.

РФ застосовує подразнювальні речовини сльозогінної дії, які містять отруйні хімічні складники, заборонені для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю. Лише за лютий 2024 року зафіксували 250 випадків хімічних атак. Серед них - 244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною.

Підрозділи радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки відбирають проби ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У межах відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надають до слідчих органів для проведення слідчих дій.

Загалом за два роки повномасштабної війни Україна залучила понад $75 млрд зовнішньої допомоги – це лише для закриття бюджетної "діри". На потреби безпеки і оборони держава витрачає лише внутрішній ресурс. На решту напрямків потрібна допомога від партерів. Близько 37 млрд залучили в 2022, понад 42 млрд – у 2023. На цей рік держава потребує щонайменше 37 млрд, сказав на річній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, Японія, Канада, МВФ. Загалом допомагають десятки країн.

"Дефіцит бюджету цього року – понад 20% від нашого ВВП – 37 млрд. Звісно ж, ми очікуємо, що 17,3 млрд доларів ми залучимо від механізмів ЄС Ukraine Facility", – сказав прем'єр.

Перше фінансування має бути вже в березні – це 4,5 млрд євро. Кошти потрібні на перекриття дефіциту. Січень і лютий Україна справлялася внутрішніми силами і запозиченнями "без кризи платежів".

Докладніше – в цій та в інших новинах про пресконференцію очільника українського уряду.

Українська економіка через блокаду польсько-українського кордону втратила приблизно 2 мільярди злотих (500 млн доларів). Також через блокаду втрачає і Польща, повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.

"Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі", – зазначив він.

Посол наголосив, що польська економіка також втрачає через блокаду кордону, адже це серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро. Це більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

"Звертаюся до польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною. Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство", – написав Зварич у фейсбуці.

Докладніше – в новині.

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