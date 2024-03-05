Росіяни обстріляли за день 12 громад Сумщини

Сьогодні, 5 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів, Сумської області, під час яких пролунало 222 вибухи.

По Дружбівській та Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ. Внаслідок обстрілу отримав поранення мешканець Середино-Будської громади.

По Білопільській та Великописарівській громадам росіяни били з мінометів, АГС та артилерії. Також з АГС, кулемету та міномету атакували Шалигинську громаду.

Хотінську громаду окупанти обстріляли з мінометів, а Есманьську - з мінометів та кулемету.

Миропільську та Новослобідську громади армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії, а Путивльську - з артилерії.

З РСЗВ, артилерії та мінометів російська армія атакувала Краснопільську громаду, а на Юнаківську скинула ВОГи з БПЛА.