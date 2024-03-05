Міністр оборони Німеччини вважає, що заяви Макрона не допомагають вирішити проблеми України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував заклик президента Франції Емманюеля Макрона "не бути боягузами".
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на AFP.
"Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні", – заявив Пісторіус 5 березня під час візиту до Швеції.
Він зазначив, що дискусії про західні війська в Україні чи про те, "що у нас більше сміливості чи менше сміливості", не потрібні.
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Заява про можливість застосування західних військ на території України була зроблена Макроном після зустрічі лідерів європейських держав у Парижі.
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Більшість держав-членів НАТО поквапилися виступити із запереченням свого наміру надсилати армійців до України.
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Макрон не говорив йому про війська, натомість йшлося про ідеї посилення України.
- Публічні розбіжності між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом шкодять зусиллям з допомоги України.