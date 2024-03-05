Міністр оборони Німеччини вважає, що заяви Макрона не допомагають вирішити проблеми України

На думку Пісторіуса, дискусії про західні війська в Україні не потрібні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував заклик президента Франції Емманюеля Макрона "не бути боягузами".

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні", – заявив Пісторіус 5 березня під час візиту до Швеції.

Він зазначив, що дискусії про західні війська в Україні чи про те, "що у нас більше сміливості чи менше сміливості", не потрібні.