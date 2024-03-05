У Червоному морі перебили чотири кабелі зв’язку, які з'єднують Європу та Азію

Чотири підводні телекомунікаційні кабелі із 15, що зʼєднують Європу, Азію та Африку, перебиті у Червоному морі. Йдеться про лінії Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom та TGN, на які припадає 25% трафіку у регіоні.
Про це інформує компанія HGC Global Communications Limited, пише AP.
Пошкодження призвело до зменшення трафіку на 25% через Червоне море. Даний маршрут є критично важливим для передачі даних з Азії до Європи. HGC розпочали процес перенаправлення даних, але це призвело до відключення деяких інформаційних сервісів.
Згідно з інформацією від HGC, пошкоджені сегменти кабелів знаходяться в південній частині Червоного моря, під юрисдикцією Ємену.
Телекомунікаційна компанія Tata Communications, пов’язана з кабелем Seacom-TGN-Gulf, почала вживати негайних заходів для відновлення зв’язку. Інші компанії, пов’язані з пошкодженими кабелями, відмовилися коментувати ситуацію.
Імовірно, кабелі пошкоджено ще 24 лютого, і через два дні Netblocks зафіксували проблеми з доступом до інтернету в Джибуті через підводну кабельну систему зв’язку від компанії Seacom.
Наразі невідомо, що саме призвело до пошкоджень кабелів, але у Червоному морі тривають атаки хуситів. Раніше хусити звинувачували США і Британію в пошкодженні інфраструктури. AP зазначає, що невідомо, чи мають хусити засоби для знищення кабелів, які проходять по дну моря, але кабелі можуть бути пошкоджені якорями суден.
За словами експерта з магістральних ліній зв’язку Тіма Стронджа, через Червоне море проходять 14 кабелів, з планами на ще шість. 90% інформаційних потоків між Європою та Азією пролягають через цю інфраструктуру.
- Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого єменські хусити вивели з ладу чотири підводні кабелі, які з'єднували Європу та Азію, через що виникло серйозне порушення зв'язку. Пошкодження чотирьох кабелів, які, належать до систем AAE-1, Seacom, EIG та TGN, означає серйозне порушення зв’язку між Європою та Азією.