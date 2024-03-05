Заступниця дежсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд оголосила про намір піти у відставку.

Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу.

"Вікторія Нуланд дала мені знати, що найближчими тижнями вона має намір піти з посади заступника держсекретаря з політичних питань – роль, в якій вона уособлює прагнення президента Байдена повернути дипломатію до центру нашої зовнішньої політики та пожвавити глобальну американську політику. лідерство у вирішальний момент для нашої країни і світу", - зазначив Блінкен.

Наразі обов'язки Нуланд виконуватиме заступник міністра з питань управління Джон Басс.

Блінкен зауважив, що його заступниця пропрацювала на держслужбі три з половиною десятиліття під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів. Він додав, що лідерство Нуланд щодо України дипломати і дослідники зовнішньої політики "вивчатимуть ще довгі роки".

"Її зусилля були незамінними для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формування глобальної коаліції, щоб гарантувати його стратегічну поразку, та надання допомоги Україні до того дня, коли вона зможе твердо стати на ноги – демократично, економічно та у військовому плані", - підкреслив Блінкен.

Хто така Вікторія Нуланд