Заступниця дежсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд оголосила про намір піти у відставку.
Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу.
"Вікторія Нуланд дала мені знати, що найближчими тижнями вона має намір піти з посади заступника держсекретаря з політичних питань – роль, в якій вона уособлює прагнення президента Байдена повернути дипломатію до центру нашої зовнішньої політики та пожвавити глобальну американську політику. лідерство у вирішальний момент для нашої країни і світу", - зазначив Блінкен.
Наразі обов'язки Нуланд виконуватиме заступник міністра з питань управління Джон Басс.
Блінкен зауважив, що його заступниця пропрацювала на держслужбі три з половиною десятиліття під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів. Він додав, що лідерство Нуланд щодо України дипломати і дослідники зовнішньої політики "вивчатимуть ще довгі роки".
"Її зусилля були незамінними для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формування глобальної коаліції, щоб гарантувати його стратегічну поразку, та надання допомоги Україні до того дня, коли вона зможе твердо стати на ноги – демократично, економічно та у військовому плані", - підкреслив Блінкен.
Хто така Вікторія Нуланд
- Перебуваючи на дипломатичній службі в штаті Держдепартаменту США, Нуланд працювала в американському консульстві у Гуанчжоу (Китай) (1985—1986), у бюро Держдепартаменту зі Східної Азії та Тихого океану (1987), посольстві США в Улан-Баторі, (Монголія) (1988—1990), посольстві США в Москві (1991—1993).
- У 1993—1996 роках була керівницею апарату заступника Держсекретаря США Строуба Телботта, де до її обов'язків входили і питання ядерного роззброєння України, Казахстану, Білорусі, політика щодо Боснії та Косово.
- У 1997—1999 роках — заступниця спецпредставника Держдепартаменту США у справах країн колишнього Радянського Союзу, відповідала за політику США щодо Росії та країн Кавказу. За це міністр оборони нагородив медаллю за роботу з росіянами під час Війни НАТО проти Югославії.
- У 1999—2000 роках працювала в Раді з міжнародних відносин, де займалася дослідженням впливу антиамериканізму на відносини США з іншими великими світовими державами.
- У 2000—2003 роках — заступниця постійного представника США при НАТО. На цій посаді після терактів 11 вересня 2001 року активно діяла, забезпечуючи підтримку Сполученим штатам з боку союзників по Альянсу, наполягаючи на застосуванні статті 5 свого Статуту НАТО («напад на одного союзника є нападом на всіх»). Відстоювала ідею розширення Альянсу (до якого тоді долучилися сім нових членів), брала участь у створенні Ради Росія — НАТО.
- У 2008—2009 роках викладала на факультеті Національного військового коледжу.
- З лютого 2010 року — спеціальна посланниця з питань звичайних збройних сил у Європі. З літа 2011 року до травня 2013 — речниця Держдепартаменту США.
- Із вересня 2013 до січня 2017 року — помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії. На цій посаді опікувалася дипломатичними відносинами США із 50 державами світу, НАТО, Євросоюзом та ОБСЄ. У цьому статусі 11 грудня 2013 року, під час Євромайдану відвідала Київ, де зустрічалась із тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, а також побувала на Майдані Незалежності та поспілкувалася з учасниками протесту.
- Після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа пішла у відставку і 9 січня 2018 року очолила аналітичну структуру «Центр нової американської безпеки» (англ. Center for a New American Security, CNAS).
- 16 січня 2021 року Президент США Джо Байден визначився із низкою кадрових пропозицій, зокрема, запропонував призначити Нуланд заступником Державного секретаря з політичних питань замість Девіда Гейла. 13 лютого офіційне представлення було спрямоване до Конгресу США.
- 15 квітня сенатський комітет із закордонних справ провів слухання щодо кандидатури Нуланд, 21 квітня комітет виніс схвальне рішення.
- 30 квітня 2021 року Сенат США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступниці Державного секретаря США з політичних питань.