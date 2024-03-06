Нафтові танкери, які використовує РФ, припиняють плавати під прапорами Ліберії та Маршаллових островів після санкцій США

Останніми тижнями десятки нафтових танкерів, які використовує Росія, припинили плавати під прапорами Ліберії та Маршаллових островів − після того, як Сполучені Штати посилили застосування санкцій щодо суден, пов’язаних із цими реєстрами.

Про це пише Reuters з посиланням на дані компаній LSEG і Lloyd's List Intelligence, опитування урядовців, представників реєстру прапорів і аналітиків судноплавства.

Видання зазначає, що ця зміна відображає тісні стосунки між США та компаніями, штаб-квартири яких розташовані не в їхніх країнах, а у Вірджинії, недалеко від Вашингтона, і в межах юрисдикції американських санкцій.

За словами експертів з енергетики та санкцій, інтенсивне використання цих прапорів у минулому також є потенційно довготривалою вразливістю для російського нафтового флоту, чиї танкери залишатимуться відповідальними за порушення санкцій навіть після того, як вони перейдуть на новий прапор за межами досяжності США.

“Вони створили постійну відповідальність і тривалий ризик”, − сказав Крейг Кеннеді, працівник Центру Девіса з вивчення Росії та Євразії при Гарвардському університеті.

Комерційні судна повинні бути зареєстровані або бути під прапором певної країни, щоб переконатися, що вони відповідають міжнародно визнаним правилам безпеки та охорони навколишнього середовища.

У грудні 2022 року G7, ЄС і Австралія запровадили ліміт ціни на експорт російської нафти у 60 доларів за барель. Ліміт забороняє використання західних морських послуг, коли танкери перевозять російську нафту за ціною, що дорівнює або перевищує ліміт. Реєстри прапорів Ліберії та Маршаллових островів кваліфікуються як західні служби.

З жовтня Міністерство фінансів США наклало санкції на приблизно 41 нафтовий танкер за порушення російськими граничних цін, 24 з яких плавали під прапором Ліберії, а один – під прапором Маршаллових Островів.

Майже всі інші танкери перебували під прапором Габону, зокрема 12 із 14, щодо яких Міністерство фінансів запровадило останній пакет санкцій 23 лютого. Під прапором Ліберії нещодавно плавали щонайменше три з тих танкерів, що плавають під прапором Габону і в яких зацікавлена найбільша російська судноплавна компанія “Совкомфлот” (СКФ).

Ці танкери були серед безлічі кораблів флоту СКФ, що рухався до Габону. Станом на початок лютого СКФ мав 42 танкери у своєму флоті з 147 танкерів, які нещодавно перейшли під прапор Габону, переважно з Ліберії та Панами.

У реєстрі ліберійського прапора Reuters повідомили, що всі судна під ліберійським прапором, на які були накладені санкції, перебували у процесі зняття ліберійського прапора. “Зараз ми всі живемо в іншому світі, і реєстрам необхідно адаптуватися до актуальної глобальної ситуації”, − заявили в установі.

Офіційний представник США повідомив Reuters, що Ліберія активно співпрацює з Міністерством фінансів і що танкери, які потрапили під санкції, мають близько тримісячного періоду згортання, щоб переключитися на інший прапор.

Представники реєстру Маршаллових островів також підтримують контакти з американськими агентствами щодо цього питання.

Міністр транспорту Габона Лоїк Мудума підтвердив, що багато танкерів нещодавно залишили реєстр Ліберії на користь Габону, і заявив, що Габон виключить їх зі списку, якщо буде виявлено, що вони займаються незаконною діяльністю. “Ми не є реєстром прапорів для шахрайських мореплавців або транспортників з усього світу”, − сказав урядовець.

Раніше Bloomberg писав, що країни "Великої сімки" хочуть обмежити здатність Росії використовувати величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти.