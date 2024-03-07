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Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)

Прага та Братислава мають різні позиції щодо війни в Україні.

Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина входять до "вишеградської четверіки"
Фото: visegradplus.org

Уряди Чехії та Словаччини скасували проведення неформальних спільних засідань через розбіжності у позиціях щодо війни в Україні. Дипломатична напруженість у стосунках країн через це погіршується, пише BBC.

Безпосередньою причиною відмови від проведення традиційного і звичного для країн заходу називають зустріч словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара з Сергієм Лавровим в рамках дипломатичного саміту в турецькій Анталії.

Чехія розкритикувала Братиславу за переговори з головою російського МЗС, на що прем'єр Роберт Фіцо заявив, що його уряд проводить суверенну політику дипломатії "з усіма чотирма кутами земної кулі".

“Ми не вважаємо доцільним проводити міжурядові консультації з урядом Словаччини в найближчі тижні або місяці”, − сказав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала журналістам, зазначає Politico.

Спільні урядові засідання відбувалися з 2012 року, аби продемонструвати теплі стосунки між сусідніми країнами, які виникли після розколу Чехословаччини в 1993 році.

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