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Канада нарощує виробництво боєприпасів для України

Канада усвідомлює, що для своєї безпеки потрібно озброювати українців.

Канада нарощує виробництво боєприпасів для України
Фото: EPA

Канада працює над нарощенням виробництва артилерійських снарядів для України.

Про це заявив на конференції в Оттаві міністр оборони Канади Білл Блер, пише Укрінформ.

“Хочу запевнити усіх канадців, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва боєприпасів. Сподіваюся, вже дуже скоро ми зможемо сказати більше з цього приводу”, – сказав Блер.

Він наголосив, що Канаді "необхідно підвищити спроможність захищати себе, підтримувати наших союзників та озброювати українських друзів".

За інформацією міністра, уряд Канади виділяє близько 3,3 мільйоні доларів США трьом виробникам зброї та боєприпасів, щоб "розробити детальні плани модернізації та нарощування виробництва боєприпасів 155 мм калібру".

Блер додає, що це полегшить наступні кроки уряду, однак задля безпеки необхідно робити більше.

4 березня уряд Канади звернувся до Палати громад із запитом про виділення додаткового фінансування на військову допомогу Україні. Йдеться про суму 250 млн канадських доларів. 

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