Уряд Канади просить парламент виділити фінансування на військову допомогу Україні

Уряд Канади звернувся до Палати громад із запитом про виділення додаткового фінансування на військову допомогу Україні.
Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад.
“Просимо парламент схвалити для Міністерства оборони виділення 250 млн доларів (близько 192 млн доларів США, - ред.) для надання військової допомоги Україні”, - йдеться у документі.
Уточнюється, що ці гроші “підтримають надання обладнання чи послуг Україні для захисту її суверенітету”.
Крім того, документ передбачає близько 219 млн доларів США на посилення канадської військової присутності у Латвії в рамках операції Reassurance.
Також більше 450 млн доларів США уряд просить на закупівлю 16 сучасних розвідувальних літаків Boeing P-8A Poseidon.
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