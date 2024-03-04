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Уряд Канади просить парламент виділити фінансування на військову допомогу Україні

Йдеться про суму 250 млн канадських доларів. 

Уряд Канади просить парламент виділити фінансування на військову допомогу Україні
Канада може надати Україні додаткову військову допомогу
Фото: EPA

Уряд Канади звернувся до Палати громад із запитом про виділення додаткового фінансування на військову допомогу Україні.

Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад.

“Просимо парламент схвалити для Міністерства оборони виділення 250 млн доларів (близько 192 млн доларів США, - ред.) для надання військової допомоги Україні”, - йдеться у документі.

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Уточнюється, що ці гроші “підтримають надання обладнання чи послуг Україні для захисту її суверенітету”.

Крім того, документ передбачає близько 219 млн доларів США на посилення канадської військової присутності у Латвії в рамках операції Reassurance.

Також більше 450 млн доларів США уряд просить на закупівлю 16 сучасних розвідувальних літаків Boeing P-8A Poseidon.

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