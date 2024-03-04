Уряд Канади просить парламент виділити фінансування на військову допомогу Україні

Уряд Канади звернувся до Палати громад із запитом про виділення додаткового фінансування на військову допомогу Україні.

Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад.

“Просимо парламент схвалити для Міністерства оборони виділення 250 млн доларів (близько 192 млн доларів США, - ред.) для надання військової допомоги Україні”, - йдеться у документі.

Уточнюється, що ці гроші “підтримають надання обладнання чи послуг Україні для захисту її суверенітету”.

Крім того, документ передбачає близько 219 млн доларів США на посилення канадської військової присутності у Латвії в рамках операції Reassurance.

Також більше 450 млн доларів США уряд просить на закупівлю 16 сучасних розвідувальних літаків Boeing P-8A Poseidon.