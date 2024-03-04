Франція закрепила право на аборт у Конституції

Сьогодні, 4 березня, французькі парлментарі підтримали включення до Конституції права на добровільне переривання вагітності.
Про це повідомляє Le Figaro.
За цей законопроєкт віддали 780 голосів, ще 72 проголосували “проти”.
Відтепер Франція буде першою країною в світі, яка включила це право в свій Основний закон.
На прийняття законопроєкту знадобилося півтора року. Ініціатива була започаткована в червні 2022 року кількома парламентаріями, а наприкінці 2023 року ідею підтримав уряд Франції.
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