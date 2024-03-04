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Франція закрепила право на аборт у Конституції

За цей законопроєкт віддали 780 голосів, 72 проголосували “проти”.

Франція закрепила право на аборт у Конституції
Французькі парламентарі проголосували за включення права на аборт до Конституції
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 березня, французькі парлментарі підтримали включення до Конституції права на добровільне переривання вагітності.

Про це повідомляє Le Figaro.

За цей законопроєкт віддали 780 голосів, ще 72 проголосували “проти”.

Відтепер Франція буде першою країною в світі, яка включила це право в свій Основний закон.

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На прийняття законопроєкту знадобилося півтора року. Ініціатива була започаткована в червні 2022 року кількома парламентаріями, а наприкінці 2023 року ідею підтримав уряд Франції.

  • Верхня палата парламенту Франції підтримала законопроєкт про зміни у Конституції минулого тижня: 267 сенаторів проголосували “за”, 50 “проти”.

  • Аборти у Франції легалізовані з 1974 року. Проте заборони, які запровадили у чималій кількості американських штатів та Польщі, змусили борців за права жінок вимагати "цементування" норми у законодавстві шляхом включення до Конституції.

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