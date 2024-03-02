Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, аби змінити баланс сил з Москвою, − очільник французького МЗС

Ми повинні вести ці дебати − навіть, якщо поки що немає консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації й однакові цілі: перемогти Росію”

Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, аби змінити баланс сил з Москвою. Міністри оборони та закордонних справ блоку обговорять прогрес у наданні допомоги Україні на зустрічі 5 березня.

Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив газеті Le Monde, пише Укрінформ.

“Наша мета − зробити більше, краще і по-іншому, щоб змінити баланс сил з Москвою. Ми повинні вести ці дебати − навіть, якщо поки що немає консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації й однакові цілі: перемогти Росію”, − уточнив Сежурне.

Міністр додав, що європейських лідерів, які брали участь у зустрічі в Парижі, ця тема не застала зненацька, адже вони добре знали питання порядку денного.

Глава французької дипломатії також заперечив дипломатичне протистояння між Парижем та Берліном з цього питання.

За словами Сежурне, між країнами є згода на рівні 80%. “Я говорив зі своєю німецькою колегою Бербок, і ми зустрінемося в Парижі у вівторок, 5 березня. Я кажу це абсолютно щиро: все, що ми не хотіли робити в один час, ми зробили через пів року, оскільки ситуація змінювалася. Ми вже маємо різні рівні зобов'язань з Німеччиною, наприклад, щодо ракет. Тут немає ніякої драми, тому що у нас однакова мета - підтримати Україну”, − пояснив французький міністр.

Сежурне наголосив, що французьких військових в Україні немає, Париж підтримує Києв лише обладнанням та зброєю. Все інше – вигадки російської пропаганди. “Ми не ведемо війну проти Росії, але вона хоче, щоб ми повірили, що ми на неї нападаємо. Ми не повинні потрапити в цю пастку”, − сказав він.

Сежурне повторив, що Франція повинна бути “на правильному боці історії” та добре розуміє, що Росія не зупиниться на досягнутому. Особливо на тлі невизначеності напередодні американських виборів. “Якщо американці не будуть на нашому боці, нам доведеться робити набагато більше”, − додав міністр.