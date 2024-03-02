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Окупанти стягують особовий склад ЗС РФ для "явки" на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях

Таким чином Кремль намагається збільшити явку на "виборах".

Окупанти стягують особовий склад ЗС РФ для "явки" на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях
псевдовибори РФ
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни зганяють особовий склад збройних сил РФ для збільшення "явки" на тимчасово окупованих територіях під час голосування на "виборах", пише Центр національного спротиву.

"Головним завданням “виборів” на ТОТ є не обрання владіміра путіна президентом, адже вибори у рф не є інструментом зміни влади,  “висока явка”, яка має нібито свідчити про підтримку окупації з боку місцевих", — пишуть у спротиві.

Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня й саме їх бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки. Для збільшення кількості осіб, що проголосували, росіяни організували “вибори” у своїх окупаційних частинах, що розташовані на ТОТ. 

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