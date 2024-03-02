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3 березня в Одесі оголосили днем жалоби

Нічна атака РФ по багатоповерхівці забрала життя 3-річної дитини та двох дорослих.

3 березня в Одесі оголосили днем жалоби
Фото: Олег Кіпер

У неділю, 3 березня, в Одесі та області оголошено траур за загиблими внаслідок нічної атаки російських безпілотників по багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинула 3-річна дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких… Пошукова операція триває", ідеться в повідомленні.

За даними прокуратури, шестеро мешканців багатоповерхівки досі вважаються зниклими безвісти. Серед них — жінка з немовлям. Восьмеро людей отримали поранення.

  • Уночі 2 березня ворог атакував БпЛА Одесу. Безпілотник влучив у 9-ти поверховий будинок спального району міста. Внаслідок влучання загинули люди, восьмеро поранено.
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