3 березня в Одесі оголосили днем жалоби

Нічна атака РФ по багатоповерхівці забрала життя 3-річної дитини та двох дорослих.

У неділю, 3 березня, в Одесі та області оголошено траур за загиблими внаслідок нічної атаки російських безпілотників по багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинула 3-річна дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких… Пошукова операція триває", ідеться в повідомленні.

За даними прокуратури, шестеро мешканців багатоповерхівки досі вважаються зниклими безвісти. Серед них — жінка з немовлям. Восьмеро людей отримали поранення.