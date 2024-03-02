Також відомо про 8 поранених, зокрема одна дитина.

Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі загинули 12 людей. Чотирьох жертв виявили під завалами наступного дня після удару, а станом на вечір 2 березня було відомо про вісьмох загиблих.

Рятувально-пошукову операція завершили увечері 3 березня. Серед загиблих – діти.

Оновлено. О 20:54 2 березня ДСНС повідомила, що в Одесі на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомив, що з-під завалів дістали тіло жінки. Потім МВС поінформувало, що поруч з нею деблокувало тіло тримісячного немовляти.

Постраждало 8 людей, зокрема дитина, врятовано 5 мешканців.

Унаслідок удару знищено 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. У пошкодженому будинку відновлено електропостачання. Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку, тривають роботи з відновлення роботи котельної. Два будинки залишилися без газу.

Пошуково-рятувальна операція триває.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора