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Повітряні сили підтвердили збиття російського винищувача Су-34

"На жаль, тільки один", - зазначив командувач Олещук.

Повітряні сили підтвердили збиття російського винищувача Су-34
Уламки Су-34 (архівне фото)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтердив, що наші захисники збили російський літак Су-34.

Про це повідомило Командування Повітряних сил у Telegram.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - зазначив Олещук.

Раніше він повідомив, що Повітряні сили атакували два ворожих літака на східному напрямку.

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