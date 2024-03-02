Повітряні сили підтвердили збиття російського винищувача Су-34

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтердив, що наші захисники збили російський літак Су-34.
Про це повідомило Командування Повітряних сил у Telegram.
"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - зазначив Олещук.
Раніше він повідомив, що Повітряні сили атакували два ворожих літака на східному напрямку.
- 23 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття російського літака А-50. За даними Повітряних сил, у ворога це вже третя втрата А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
- За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 346 літаків.