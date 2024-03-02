Повітряні сили підтвердили збиття російського винищувача Су-34

"На жаль, тільки один", - зазначив командувач Олещук.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтердив, що наші захисники збили російський літак Су-34.

Про це повідомило Командування Повітряних сил у Telegram.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - зазначив Олещук.

Раніше він повідомив, що Повітряні сили атакували два ворожих літака на східному напрямку.