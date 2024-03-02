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​Кримський міст - першочергова стратегічна ціль для знищення, - британський полковник Грант

Його руйнування порушило б транспортне сполучення з Кримом, змусивши Росію покладатися на морські або сухопутні шляхи.

​Кримський міст - першочергова стратегічна ціль для знищення, - британський полковник Грант
Фото: EPA/UPG

Знищення Кримського мосту значно послабить можливості російських окупантів на лінії фронту, вважає полковник Великої Британії у відставці Глен Грант.

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Безумовно, першочерговою ціллю стратегічного значення є Кримський міст. Його руйнування порушило б транспортне сполучення з Кримом, змусивши Росію покладатися на морські або сухопутні шляхи, що створює логістичні проблеми. Крім того, будь-які затримки через пошкодження залізничних мостів ще більше ускладнять пересування росіян", - пояснив Грант.

Він також зазначив, що операції в тилу вимагають також активних дій безпосередньо на лінії фронту. Лише за таких умов це може дати позитивний ефект.

"Хоча асиметричні дії можуть бути ефективними, особливо для зриву операцій противника, я скептично ставлюся до їхнього безпосереднього впливу на лінію фронту проти повних ресурсів і можливостей Росії. Асиметричні дії часто вимагають ракет більшої дальності й більшої кількості морських безпілотників, які можуть бути важкодоступними. Асиметричні дії справді мають силу лише тоді, коли вони безпосередньо пов'язані з операціями на передовій. Просто націленість на тил може не дати бажаного впливу на фронті, якщо вони не будуть виконані зі стратегічною винахідливістю", - додав полковник.

  • 25 лютого ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися зведеним окупантами мостом через керченську протоку. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022. 
  • За 2022 рік на Кримському мосту двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. Автомобільний рух мостом відновили в лютому 2023 року, залізничний – у травні. Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.
  • Минулого року в Міноборони говорили, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова.
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