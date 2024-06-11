Росіяни знову перевозять пальне через Керченський міст, - ISW

Росіяни знову почали транспортувати паливо через Керченську протоку через залізничний міст, зведений окупантами.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що українські удари по російських військових і логістичних об’єктах окупантів змусили їх змінити транспортні схеми і логістику. Так, супутникові знімки, 8 червня, показують, що Росія почала транспортувати паливо через Кримський міст.

Раніше, 29 квітня, речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що росіяни не перевозять паливо залізничним мостом через загрозу українського удару.

Також кримський рух "Атеш" повідомив, що російські війська нещодавно передислокували системи протиповітряної оборони з окупованого Криму до Бєлгородської області, і що в результаті російська ППО не повністю прикриває Крим.

Раніше також повідомлялося, що росіяни намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

Що відбувається в окупованому Криму