Росіяни знову перевозять пальне через Керченський міст, - ISW

Росіяни знову почали транспортувати паливо через Керченську протоку через залізничний міст, зведений окупантами.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики припускають, що українські удари по російських військових і логістичних об’єктах окупантів змусили їх змінити транспортні схеми і логістику. Так, супутникові знімки, 8 червня, показують, що Росія почала транспортувати паливо через Кримський міст.
Раніше, 29 квітня, речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що росіяни не перевозять паливо залізничним мостом через загрозу українського удару.
Також кримський рух "Атеш" повідомив, що російські війська нещодавно передислокували системи протиповітряної оборони з окупованого Криму до Бєлгородської області, і що в результаті російська ППО не повністю прикриває Крим.
Раніше також повідомлялося, що росіяни намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.
Що відбувається в окупованому Криму
- Із серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО", або навчаннями.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли.
- У Міноборони говорили, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022.
- На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у першій половині 2024 року. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.
- Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.
- Раніше видання The Independent з посиланням на дослідження супутникових знімків повідомляло, що Росія практично припинила використання Кримського мосту для транспортування вантажів військового призначення. Видання також зробило висновки, що знищення Кримського мосту стає для України менш пріоритетною військовою ціллю.