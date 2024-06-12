Дмитро Плетенчук завершив роботу у Силах оборони Півдня і повернувся у Військово-морські сили

Пресофіцер закликав не шукати у цьому рішенні "подвійних сенсів чи зради".

Очільник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук повідомив про завершення своєї роботи в якості речника угруповання, назвавши цей період "відрядженням".

Як написав пресофіцер на своїй сторінці у Facebook, тепер він повернеться до виконання обов'язків речника Військово-морських сил ЗСУ.

Такі кадрові перестановки, за словами Плетенчука, були заплановані заздалегідь, тому він закликав не шукати "подвійних сенсів чи зради" в цій інформації.

Військовослужбовець також наголосив, що виконав свій функціонал "кризового менеджера" і підрахував, що взяв участь у 177 етерах, 15 брифінгах та 19 інтерв'ю за 45 днів на посаді.