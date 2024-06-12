Загинула військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева
Загинула військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
"Схеми" викрили розкішні придбання дівчини заступника генпрокурора
"Схеми" викрили розкішні придбання дівчини заступника генпрокурора
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів
Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСуспільствоВійна

Дмитро Плетенчук завершив роботу у Силах оборони Півдня і повернувся у Військово-морські сили

Пресофіцер закликав не шукати у цьому рішенні "подвійних сенсів чи зради".

Дмитро Плетенчук завершив роботу у Силах оборони Півдня і повернувся у Військово-морські сили
Дмитро Плетенчук
Фото: Вікіпедія

Очільник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук повідомив про завершення своєї роботи в якості речника угруповання, назвавши цей період "відрядженням".

Як написав пресофіцер на своїй сторінці у Facebook, тепер він повернеться до виконання обов'язків речника Військово-морських сил ЗСУ. 

Такі кадрові перестановки, за словами Плетенчука, були заплановані заздалегідь, тому він закликав не шукати "подвійних сенсів чи зради" в цій інформації. 

Військовослужбовець також наголосив, що виконав свій функціонал "кризового менеджера" і підрахував, що взяв участь у 177 етерах, 15 брифінгах та 19 інтерв'ю за 45 днів на посаді. 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies