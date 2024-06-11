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Археологи почали розкопки кургану на Хмельниччині

Всього у Новодунаєвецькій громаді є 17 курганів.

Археологи почали розкопки кургану на Хмельниччині
Археологи почали розкопки кургану на Хмельниччині
Фото: Анастасія Донець

У с. Маліївці Новодунаєвецької громади Хмельницької області почались розкопки кургану за участі студентів двох університетів.

Про це Укрінформу розповіла директорка Малієвецького обласного історико-культурного музею Анастасія Донець.

У експедиції беруть участь дві групи студентів – Кам'янець-Подільського національного університету ім. Огієнка та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Археологічні дослідження розпочато під егідою обласного історико-культурного музею та громадської організації “Малієвецька спадщина”.

“У громаді є 17 курганів. Але цей давно мене притягував, наче магніт. Попередня гіпотеза, що курган — або скіфського періоду, або доби бронзи. Відповідь про датування буде за результатами археологічних досліджень. Дуже прикро, що його тривалий час розорювали. Тепер тут розпочали розкопки. Сподіваюсь, знахідки будуть історично цінними, а може, хоч це і жарт, вдасться знайти й поховання скіфського царя з конем”, – розповіла Донець.

Метою експедиції є дослідження і музеєфікація кургану, який розташований одразу біля дороги. Таким чином результати розкопок і їх збереження можуть стати підсиленням туристичного потенціалу Маліївців. 

Зараз на розкопках знімають верхній шар, і за сприятливої погоди перші результати дослідження сподіваються отримати до кінця тижня.

У Києво-Печерській лаврі, у Митрополичому саду, розпочались нові науково-дослідні роботи на місці склоробної майстерні кінця XI - початку XII ст. 

Фонд музею історії міста Хмельницького поповнився унікальною археологічною знахідкою. Вона датується ІІ-ІV століттями й має приналежність до пшеворської культури, яка в період ІІ-ІV століть існувала на теренах нинішньої Хмельниччини.

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