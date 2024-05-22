Музею історії Хмельницького передали унікальну археологічну знахідку

Фонд музею історії міста Хмельницького поповнився унікальною археологічною знахідкою. Вона датується ІІ-ІV століттями й має приналежність до пшеворської культури, яка в період ІІ-ІV століть існувала на теренах нинішньої Хмельниччини.

Про це розповіла директорка музею Галина Барабаш, передає Укрінформ.

“Це надзвичайно рідкісний для нашої місцевості комплекс із 15 предметів ритуального поховання на щиті пшеворського воїна. Їм близько двох тисяч років. Кожна річ має різний ступінь збереженості, але достатній для того, аби визначити датування знахідки та її призначення”, - розповіла Барабаш.

Вона уточнила, що експонати передав співзасновник громадської організації “Пам’ять та слава Європи” військовослужбовець Роман Миколаїв.

Знахідку виявили на глибині до метра під час археологічних розкопок восени 2017 року між селами Івашківці та Колибань Хмельницької міської громади. Розкопки проводились на місці зруйнованого колись населеного пункту.

Також у розкопі, крім залізних решток, знайшли перепалене вугілля та великий розбитий на дрібно горщик.

“Все вказує на те, що йдеться про ритуальне захоронення значущого пшеворського воїна залізної доби. Наприклад, вкриті бронзою шпори та вістря стріли — такі обладунки мали не прості піхотинці, а воїни на коні. Далі — зігнутий удвічі меч із залишками піхов є характерною особливістю ритуалу захоронення. Гарно зберігся і втулковий наконечник списа та металевий умбон, що закріплювався в центрі щита. Пшеворські майстри володіли високими навичками обробки металу, тому, як бачимо, воїнів своїх екіпірували якісною зброєю”, - зазначила директорка музею, і додала, що в ті часи ритуал поховання воїна вимагав спалення його останків разом зі всією амуніцією.

Прах людини в керамічному горщику зверху накривали щитом, на нього складали зброю та розводили багаття. Вогню не піддавались лише металеві фрагменти, які, за словами Барабаш, і знаходять тепер археологи.

Тепер працівники музею мають провести консервацію експонатів для подальшого якісного збереження.