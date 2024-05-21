У Кривому Розі пройде резиденція «Кривий Ріг: культурна спадщина»

Криворізький Центр Сучасної Культури (KRCC) оголошує open call на участь у резиденції «Кривий Ріг: культурна спадщина». Про це повідомила пресслужба Центру.

За словами організаторів, резиденція має на меті збереження та оновлення культурної та індустріальної спадщини Кривого Рогу. Проєкт зосереджений на створенні міжсекторальної співпраці між архітекторами, урбаністами, художниками, істориками та представниками громадянського суспільства Кривого Рогу та інших міст України для розробки сценаріїв відновлення міста, ревіталізації його індустріальної спадщини та збереження культурної, що відображають його унікальність.

Кураторки резиденції – дослідниці Марія Коробко та Маргарита Гогун. Результатом воркшопу, що відбудеться у рамках резиденції, стане презентація, яка має на меті залучення громади до подальшого обговорення ідей.

Також запланована освітня програма, що складається з лекцій про деколонізацію та формування нових культурних наративів, висвітлення підходів до успішної ревіталізації міських просторів та культурних об'єктів, індустріальні об'єкти Кривого Рогу, значущі об'єкти культурної спадщини Кривого Рогу та їх вплив на сучасний контекст. Відбудеться модерована дискусію щодо повоєнної відбудови міста. Кураторка програми – Євгенія Лаптій (менеджерка KRCC).

Програма резиденції триватиме з 8 червня до 16 червня 2024 року. Дедлайн на подачу заявок – 02 червня 2024 року.

Проєкт «Кривий Ріг: Культурна спадщина реалізується ГО «Інститут Розвитку Кривого Рогу», та співфінансується програмою ZMINA: Rebuilding, створеною за підтримки Європейського Союзу в рамках спеціального конкурсу заявок на підтримку українських переселенців та українського культурного і креативного секторів, за підтримки МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ", Trans Europe Halles та Malý Berlín.