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Держмитслужба конфіскувала антифашистський комікс про Голокост “Маус” через свастику на обкладинці

Цей комікс вільно продається в Україні у перекладі Ярослави Стріхи.

Держмитслужба конфіскувала антифашистський комікс про Голокост “Маус” через свастику на обкладинці
Фото: Amazon

Державна митна служба не дала ввезти в Україну книжку “Маус. Історія уцілілого” американського автора коміксів Арта Шпігельмана через те, що на обкладинці видання зображена свастика. Про це повідомила виконавча продюсерка Громадського радіо Ана Море. 

Вона замовила книжку в оригіналі в мережі Amazon з доставкою через Нову Пошту. Отримала від НП лист, в якому було зазначено: “Під час вибіркового митного огляду було встановлено, що ваше замовлення містить товари, заборонені до ввезення в Україну в міжнародних експрес-відправленнях NP Shopping (література з нацистською символікою). Розмитнити вантаж неможливо. Посилка буде відправлена з України та утилізована.” 

У коментарі для LB.ua Ана Море зазначила, що Нова Пошта пообіцяла “розібратись у ситуації та перевірити, чи справді на обкладинці є заборонені символи”. 

“Якщо вони спалять комікс про Голокост, то, реально, комічність тут на межі,” – додала вона.

Фото: facebook/knyharniaye

Про графічний роман “Маус”:

  • Комікс Арта Шпігельмана “Маус. Історія уцілілого” був уперше опублікований у 1980-х, він розповідає про життя польських євреїв під час Голокосту та в Аушвіці. 
  • У 1992 “Маус” став першим графічним романом, що отримав Пулітцерівську премію. 
  • В Україні його видало у 2020 році видавництво “Видавництво” у перекладі Ярослави Стріхи. Книжка мала декілька перевидань і є у вільному продажу.
  • “Маус” англійською мовою можна вільно купити в Україні через онлайн магазин Yakaboo.
  • У 2015 році російське видання “Маус” зняли з продажу в РФ через свастику на обкладинці та виклад історії про Голокост у вигляді коміксу.
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