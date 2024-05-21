Держмитслужба конфіскувала антифашистський комікс про Голокост “Маус” через свастику на обкладинці

Державна митна служба не дала ввезти в Україну книжку “Маус. Історія уцілілого” американського автора коміксів Арта Шпігельмана через те, що на обкладинці видання зображена свастика. Про це повідомила виконавча продюсерка Громадського радіо Ана Море.

Вона замовила книжку в оригіналі в мережі Amazon з доставкою через Нову Пошту. Отримала від НП лист, в якому було зазначено: “Під час вибіркового митного огляду було встановлено, що ваше замовлення містить товари, заборонені до ввезення в Україну в міжнародних експрес-відправленнях NP Shopping (література з нацистською символікою). Розмитнити вантаж неможливо. Посилка буде відправлена з України та утилізована.”

У коментарі для LB.ua Ана Море зазначила, що Нова Пошта пообіцяла “розібратись у ситуації та перевірити, чи справді на обкладинці є заборонені символи”.

“Якщо вони спалять комікс про Голокост, то, реально, комічність тут на межі,” – додала вона.

Фото: facebook/knyharniaye

Про графічний роман “Маус”: