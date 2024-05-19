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"Нова пошта" відкрила перші відділення у Великій Британії

Відділення працюватимуть у Лондоні.

"Нова пошта" відкрила перші відділення у Великій Британії

“Нова пошта” відкрила перші відділення у Великій Британії, повідомили у Мінреінтеграції.

Це два відділення Nova Post у Лондоні: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг. 

Термін доставки поштою з України ‒ від 5 днів. 

Відділення працюють щодня за адресами 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT і Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

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Також можна замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

  • “Нова пошта” торік у жовтні запрацювала у Словаччині, а у червні ‒ у Чехії. Навесні компанія відкрила 10 відділень у Польщі, збільшивши загальну їхню кількість у країні до 30.
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