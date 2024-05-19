“Нова пошта” відкрила перші відділення у Великій Британії, повідомили у Мінреінтеграції.

Це два відділення Nova Post у Лондоні: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Термін доставки поштою з України ‒ від 5 днів.

Відділення працюють щодня за адресами 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT і Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Також можна замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.