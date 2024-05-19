Британія закликала Шольца надати Україні ракети Taurus і дозволити бити ними по Криму

Мініст оборони Великобританії Грант Шаппс закликав Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus і дозволити завдавати ними ударів по території Криму.

Про це пише РБК-Україна, з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса для Sky News.

Шаппс нагадав, що Британія була першою, хто дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по Криму. Інші країни за прикладом Сполученого Королівства також дали "зелене світло" для цього.

Шаппс зазначає, що Крим є українською територією, яка була окупована росіянами. Він закликав Німеччину, яка могла б надати далекобійні ракети Taurus для України, також дозволити бити по Криму.

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", — сказав він.

Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмову постачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прагненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує "невдоволені коментарі" через заклики передати ракети Taurus.