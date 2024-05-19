Ердоган помилував генералів, засуджених за путч 1997 року

Підставою для помилування турецьких генералів, що відбувають довічний термін, став їхній стан здоров'я та похилий вік.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган помилував сімох генералів, які відбували з 2018 року довічне ув'язнення у зв'язку з невдалим військовим переворотом 1997 року, повідомляє DW.

У відповідних указах зазначено, що це рішення було обґрунтовано похилим віком засуджених та їх станом здоров'я.

Напередодні укази про помилування генералів було опубліковано в офіційному віснику уряду Туреччини Resmi Gazete.

Опозиційна Народно-республіканська партія добивалася протягом ряду років звільнення учасників невдалого путчу. Голова партії Озгюр Озель написав у соцмережі X, що рішення про помилування було "запізнілим", але "справедливим".

Один із помилованих генералів – Чевік Бір, – який відіграв ключову роль у підготовці путчу, вже перебував на волі за станом здоров'я.

У лютому 1997 року командування Збройних сил Туреччини виступило із вимогою відставки тодішнього кабінету міністрів, яким керував лідер проісламської Партії благоденства Неджметтін Ербакан.

Генерали, які очолили путч, у 2018 році були засуджені до довічного ув'язнення. Апеляційний суд згодом підтримав вирок. Колишній начальник генштабу ЗС Туреччини Ісмаїл Хаккі Карадайї, який вважається головним обвинуваченим, помер у 2020 році.