У смузі Гази сьогодні відновилися бойові дії, – AFP

У смузі Газа, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить військову операцію проти терористичної організації ХАМАС, у суботу, 18 травня, відновилися активні бойові дії та повітряні атаки, пише DW із посиланням на дані агентства AFP.

З посиланням на джерела агентство повідомляє, зокрема, що бої ведуться як у розташованому на півдні смуги Гази місті Рафах, так і в північному регіоні. Зі свого боку кувейтська лікарня в Рафасі повідомила, що після нічного ізраїльського авіанальоту померли два мешканці табору для біженців.

Як пише AFP зі слів очевидців, на південному сході сектора Газа минулої доби неодноразово лунали звуки пострілів та розриву гранат, на південь від Рафаха спостерігали атаки ізраїльських винищувачів.

Інтенсивні бої відбувалися в ніч проти 18 травня та в місті Джабалії на півночі анклаву. Напередодні, 17 травня, представники ЦАХАЛ заявили, що там відбувся, "можливо, найсильніший" прояв насильства з початку військової операції Ізраїлю проти ХАМАС у жовтні 2023 року.

Ізраїльська армія повідомляє також, що перші 310 контейнерів із гуманітарною допомогою, які прибули до смуги Гази 17 травня через новий пірс, збудований американськими військовими, вже розпаковуються. За даними Центрального командування ЗС США CENTCOM, яке відповідає за операції на Близькому Сході, найближчими днями у смузі Гази через тимчасовий причал буде доставлено ще 500 тонн гуманітарних вантажів.