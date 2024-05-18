Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСвіт

У смузі Гази сьогодні відновилися бойові дії, – AFP

У районі міста Рафах, а також на півночі регіону йдуть активні бойові дії. Зокрема, Ізраїль здійснює авіанальоти.

У смузі Гази сьогодні відновилися бойові дії, – AFP
Ілюстративне фото: ізраїльський танк у смузі Гази, 16 травня 2024
Фото: EPA/UPG

У смузі Газа, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить військову операцію проти терористичної організації ХАМАС, у суботу, 18 травня, відновилися активні бойові дії та повітряні атаки, пише DW із посиланням на дані агентства AFP.

З посиланням на джерела агентство повідомляє, зокрема, що бої ведуться як у розташованому на півдні смуги Гази місті Рафах, так і в північному регіоні. Зі свого боку кувейтська лікарня в Рафасі повідомила, що після нічного ізраїльського авіанальоту померли два мешканці табору для біженців.

Як пише AFP зі слів очевидців, на південному сході сектора Газа минулої доби неодноразово лунали звуки пострілів та розриву гранат, на південь від Рафаха спостерігали атаки ізраїльських винищувачів.

Інтенсивні бої відбувалися в ніч проти 18 травня та в місті Джабалії на півночі анклаву. Напередодні, 17 травня, представники ЦАХАЛ заявили, що там відбувся, "можливо, найсильніший" прояв насильства з початку військової операції Ізраїлю проти ХАМАС у жовтні 2023 року.

Ізраїльська армія повідомляє також, що перші 310 контейнерів із гуманітарною допомогою, які прибули до смуги Гази 17 травня через новий пірс, збудований американськими військовими, вже розпаковуються. За даними Центрального командування ЗС США CENTCOM, яке відповідає за операції на Близькому Сході, найближчими днями у смузі Гази через тимчасовий причал буде доставлено ще 500 тонн гуманітарних вантажів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies