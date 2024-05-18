Нове засідання "Рамштайну" відбудеться 20 травня

22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Пентагон.
Віртуальне засідання проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.
Як відомо, "Рамштайн" об’єднує міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн світу для допомоги наші державі.
- Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджує, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території Росії.