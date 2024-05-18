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Нове засідання "Рамштайну" відбудеться 20 травня

Це вже 22 зустріч.

Нове засідання "Рамштайну" відбудеться 20 травня
міністр оборони США Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Пентагон.

Віртуальне засідання проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Як відомо, "Рамштайн" об’єднує міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн світу для допомоги наші державі.

  • Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджує, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території Росії.
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