Стан Фіцо після замаху стабільний, але важкий

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стабілізувався, але залишається важким, заявила міністр охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова, пише Reuters.

Віце-прем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк зазначив, що перевезення Фіцо до лікарні у Братиславі неможливе найближчими днями. Також він додав, що наа цей час нема потреби передавати виконання повноважень Фіцо, оскільки комунікація з ним продовжується, попри його госпіталізацію.

Відомо, що Спеціалізований кримінальний суд Словаччини 18 травня обиратиме запобіжний захід підозрюваному у замаху на Прем'єра, Юраю К.. Підозрюваного вже доставили до суду.