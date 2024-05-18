Стан Фіцо після замаху стабільний, але важкий

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стабілізувався, але залишається важким, заявила міністр охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова, пише Reuters.
Віце-прем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк зазначив, що перевезення Фіцо до лікарні у Братиславі неможливе найближчими днями. Також він додав, що наа цей час нема потреби передавати виконання повноважень Фіцо, оскільки комунікація з ним продовжується, попри його госпіталізацію.
Відомо, що Спеціалізований кримінальний суд Словаччини 18 травня обиратиме запобіжний захід підозрюваному у замаху на Прем'єра, Юраю К.. Підозрюваного вже доставили до суду.
- Стрілянина у Фіцо стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років.
- Озброєний чоловік вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
- На тлі замаху на Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки, уряд скликає засідання ради державної безпеки і засідання кабінету міністрів.
- Зараз Фіцо перебуває у "дуже тяжкому", але стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії.
- Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
- У Фіцо стріляв словацький письменник. Йому висунули обвинувачення у вбивсті.