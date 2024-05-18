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Стан Фіцо після замаху стабільний, але важкий

Суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у замаху на Фіцо.

Стан Фіцо після замаху стабільний, але важкий
Фото: EPA/UPG

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стабілізувався, але залишається важким, заявила міністр охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова, пише Reuters.

Віце-прем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк зазначив, що перевезення Фіцо до лікарні у Братиславі неможливе найближчими днями. Також він додав, що наа цей час нема потреби передавати виконання повноважень Фіцо, оскільки комунікація з ним продовжується, попри його госпіталізацію.

Відомо, що Спеціалізований кримінальний суд Словаччини 18 травня обиратиме запобіжний захід підозрюваному у замаху на Прем'єра, Юраю К.. Підозрюваного вже доставили до суду.

  • Стрілянина у Фіцо стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років.
  • Озброєний чоловік вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
  • На тлі замаху на Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки, уряд скликає засідання ради державної безпеки і засідання кабінету міністрів.
  • Зараз Фіцо перебуває у "дуже тяжкому", але стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії.
  • Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
  • У Фіцо стріляв словацький письменник. Йому висунули обвинувачення у вбивсті.
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