Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта ФІцо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Про це він заявив у мережі "Х".
"Напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері", — написав Президент України .
"Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини", — додав він.
- У серед, 15 травня, під час виїзного засідання уряду Словаччини на прем'єр-міністра країни був вчинений замах. Офіційні джерела повідомляють, що Роберт Фіцо у важкому стані.