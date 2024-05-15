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Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта ФІцо

Президент України назвав напад на Фіцо жахливим.

Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта ФІцо
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це він заявив у мережі "Х".

"Напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері", — написав Президент України .

"Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини", — додав він.

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