Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта ФІцо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це він заявив у мережі "Х".

"Напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері", — написав Президент України .

"Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини", — додав він.