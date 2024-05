«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен в X Прибуття в Жешув

Ентоні Блінкен прибув до Києва у вівторок вранці потягом з польського Жешува. Візиту не анонсували, хоча в українській столиці напередодні вжили заходів безпеки, попередивши, що 14 й 15 травня через візит іноземних гостей можуть перекривати дороги в центрі міста й обмежувати рух транспорту й пішоходів.

Нинішній приїзд Блінкена в Україну — четвертий від початку повномасштабної війни. Він відбувся під час наступу ворога на Харківщині й, можливо, саме з ним пов'язаний: ймовірно, високий представник Сполучених Штатів прагнув відчути настрої української влади й дізнатися про її плани.

Раніше держсекретар США відвідував Україну восени 2022-го і 2023-го. У 2022-му привіз новину про мільярд доларів допомоги; торік оголосив, що нам нададуть підтримку на понад мільярд гривень.

Цього разу Блінкен запевнив, що американська допомога з ухваленого минулого місяця Конгресом довгоочікуваного пакету на $60 млрд «уже на підході» й «матиме вирішальне значення» на фронті.

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен

На зустрічі з президентом України держсекретар США зазначив, що частина допомоги вже прибула, згодом надійде ще більше. Зеленський же від імені українців подякував і додав, що важливо доставити зброю якомога швидше.

Президент розповів Блінкену про головні потреби країни та зазначив, що найбільший дефіцит — це протиповітряна оборона, а особливо системи ППО необхідні Харкову.

«Потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками, вони дуже непокояться через це», — сказав президент.

Не оминули увагою й Саміт миру, який пройде у Швейцарії, і участь у ньому президента CША. Високий гість передав щире вітання від Джо Байдена й віддав належне надзвичайній стійкості України та «силі й лідерству» Зеленського.

«Ми, так само як і багато партнерів України, упевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. Також дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги в сенсі демократії та економіки, буде вільною, квітучою», — додав держсекретар і назвав це «найкращою відповіддю» російському керманичу.

Фото: EPA/UPG Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Національний технічний університет України в Києві, 14 травня 2024 р.

Про зусилля Сполучених Штатів і союзників у швидкому посиленні української протиповітряної оборони держсекретар США говорив і на лекції в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. «Patriot й інші складні засоби протиповітряної оборони не лише захищають солдатів і рятують життя цивільних. Вони створюють зони безпеки, в яких українські працівники й підприємці можуть адаптуватися, будувати інновації та залучати більше іноземних інвестицій», — наголосив американський посадовець, зауваживши, що економічна ситуація впливає на здатність гарантувати безпеку. Блінкен запевнив, що Сполучені Штати прискорюються, щоб допомогти Україні залучити більше приватних інвестицій — передусім у галузі технологій, енергетики, сільського господарства, а також оборонній сфері.

Студентам КПІ Блінкен також розповів, що адміністрація США має намір скористатися отриманим від Конгресу правом конфіскувати заморожені російські активи. «Наш Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США. Ми маємо намір скористатися цими повноваженнями», — сказав він. Як саме скористатися, держсекретар США не уточнив, нагадавши, що це питання Вашингтон опрацьовує зі своїми партнерами з G7 і що конфісковані кошти можна буде витратити на різну допомогу Україні.

Фото: EPA/UPG Зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем

Нагадаємо, у квітні Конгрес США ухвалив закон, який дає право адміністрації США конфіскувати заморожені на американській території активи РФ. Так Україна може отримати близько 8 млрд доларів. Значно більша частина заморожених російських активів — близько 260 млрд євро — перебуває в ЄС.

Ще однією темою промови перед молоддю стала майбутня двостороння угода про безпеку з Україною. За словами Блінкена, вона передбачатиме військову допомогу в різних сферах і дозволить Україні наблизитися до членства в НАТО.

«Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер — від авіації до ППО, від дронів до розмінування», — додав він. Держсекретар натякнув також на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу: «Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу».

Фото: EPA/UPG Під час прогулянки делегації Майданом

Крім того, безпекова угода України та США прискорить зусилля в розбудові українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить у довгостроковій перспективі менше покладатися на військову допомогу інших держав, а також сприятиме економічному зростанню.

«Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним», — підсумував держсекретар США.

А проте, у тому самому виступі лунали не лише обіцянки, а й вимоги. Йшлося про корупцію. Ентоні Блінкен наголосив, що важливо боротися з корупцією, і закликав владу України продовжувати реформи — не лише ухвалювати їх, а й втілювати.

«Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію», — акцентував держсекретар.

Що ж до, так би мовити, культурної програми, то медіа повідомляли про робочий обід міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і його американського колеги в піцерії, відкритій ветеранами російсько-української війни в центрі Києва.

Фото: скрин відео / Главком Veterano Pizza в Києві Дмитро Кулеба відвідав з держсекретарем США Ентоні Блінкеномв Києві

Журналісти також нагадали, що під час минулого візиту Блінкена до Києва вони з Кулебою їли картоплю фрі в ресторані швидкого харчування McDonald's.

А ввечері 14 травня Ентоні Блінкен відвідав київський паб, де разом з українським гуртом виконав пісню “Rockin’ in the Free World”. У соцмережах у цьому теж побачили певний сигнал, нагадавши, що канадський музикант Ніл Янг написав цей твір під час виступів зі своїм гуртом The Restless у лютому 1989 року, дізнавшись, що концертний тур СРСР скасовано. Тоді гітарист гурту Френк Пончо Сампедро нібито сказав: «Нам доведеться продовжувати запалювати у вільному світі». А втім, за бажання в пісні “Rockin’ in the Free World” можна знайти й інші смисли, тож що саме мав на увазі Ентоні Блінкен, наразі невідомо.