Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)

Це перший візит висопоставленого американського чиновника до України після ухвалення допомоги на 60 мільярдів доларів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок вранці прибув до Києва. Він написав, що приїхав для демонстрації підтримки.

Спершу про візит повідомило агентство Reuters, а офіційно даних про візит не було. Агенція писала, що американський високопосадовець потягом прибув до Києва.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", – написав держсекретар в X.

За словами наближених до головного американського дипломата чиновників, мета візиту – "надіслати потужний заспокійливий сигнал для українців, які переживають складний момент".

"Місія секретаря полягає в тому, щоб пояснити, як допомога буде застосовуватися для зміцнення оборони, і як вона потім дозволить знову перехопити ініціативу на полі бою", – стверджують на основі анонімності джерела у Держдепартаменті.