Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок вранці прибув до Києва. Він написав, що приїхав для демонстрації підтримки.
Спершу про візит повідомило агентство Reuters, а офіційно даних про візит не було. Агенція писала, що американський високопосадовець потягом прибув до Києва.
"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", – написав держсекретар в X.
За словами наближених до головного американського дипломата чиновників, мета візиту – "надіслати потужний заспокійливий сигнал для українців, які переживають складний момент".
"Місія секретаря полягає в тому, щоб пояснити, як допомога буде застосовуватися для зміцнення оборони, і як вона потім дозволить знову перехопити ініціативу на полі бою", – стверджують на основі анонімності джерела у Держдепартаменті.
- Про візит Блінкена ще напередодні писали західні ЗМІ.
- Держсекретар впевнений, що Україна зможе втримати оборону на Харківському напрямку.
- Блінкен приїжджав до України восени 2022 і 2023-го. У 2022 він "привіз" із собою новину про $1 млрд допомоги Україні. А торік він оголосив про надання допомоги в сумі понад млрд гривень.