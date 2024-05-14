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Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)

Це перший візит висопоставленого американського чиновника до України після ухвалення допомоги на 60 мільярдів доларів.

Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Ентоні Блінкен
Фото: Ентоні Блінкен у X

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок вранці прибув до Києва. Він написав, що приїхав для демонстрації підтримки.

Спершу про візит повідомило агентство Reuters, а офіційно даних про візит не було. Агенція писала, що американський високопосадовець потягом прибув до Києва.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", – написав держсекретар в X.

За словами наближених до головного американського дипломата чиновників, мета візиту – "надіслати потужний заспокійливий сигнал для українців, які переживають складний момент".

"Місія секретаря полягає в тому, щоб пояснити, як допомога буде застосовуватися для зміцнення оборони, і як вона потім дозволить знову перехопити ініціативу на полі бою", – стверджують на основі анонімності джерела у Держдепартаменті.

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