У Маріуполі місяць каналізаційні стоки течуть до Азовського моря, - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни знищують екосистему міста.
Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.
“Жителі по вулиці Куїнджі бʼють тривогу. Вже місяць каналізація витікає на поверхню, поєднується з ґрунтовою водою і далі тече в море в районі міського пляжу”, - йдеться у повідомленні.
Хоча мешканці міста подавали заявки до місцевого водоканалу, ніяких дій комунальне підприємство не приймає.
В міськраді розповіли, що у Маріуполі відбувається забруднення річки Кальчик, зростає кількість стихійних сміттєзвалищ.
В результаті дій окупантів минулого літа неодноразово на берег Азовського моря виносило тіла загиблих риб та дельфінів.
- Кількість нападів собак на людей у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області збільшується.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей.