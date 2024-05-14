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У Маріуполі місяць каналізаційні стоки течуть до Азовського моря, - міськрада

Каналізація стікає в море в районі міського пляжу.

У Маріуполі місяць каналізаційні стоки течуть до Азовського моря, - міськрада
У Маріуполі місяць каналізаційні стоки течуть до Азовського моря
Фото: Пресслужба Маріупольської міськради

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни знищують екосистему міста. 

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.

“Жителі по вулиці Куїнджі бʼють тривогу. Вже місяць каналізація витікає на поверхню, поєднується з ґрунтовою водою і далі тече в море в районі міського пляжу”, - йдеться у повідомленні.

Хоча мешканці міста подавали заявки до місцевого водоканалу, ніяких дій комунальне підприємство не приймає.

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В міськраді розповіли, що у Маріуполі відбувається забруднення річки Кальчик, зростає кількість стихійних сміттєзвалищ.

В результаті дій окупантів минулого літа неодноразово на берег Азовського моря виносило тіла загиблих риб та дельфінів. 

  • Кількість нападів собак на людей у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області збільшується.
  • Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей.
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