У Маріуполі місяць каналізаційні стоки течуть до Азовського моря, - міськрада

Каналізація стікає в море в районі міського пляжу.

У Маріуполі місяць каналізаційні стоки течуть до Азовського моря

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни знищують екосистему міста.

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.

“Жителі по вулиці Куїнджі бʼють тривогу. Вже місяць каналізація витікає на поверхню, поєднується з ґрунтовою водою і далі тече в море в районі міського пляжу”, - йдеться у повідомленні.

Хоча мешканці міста подавали заявки до місцевого водоканалу, ніяких дій комунальне підприємство не приймає.

В міськраді розповіли, що у Маріуполі відбувається забруднення річки Кальчик, зростає кількість стихійних сміттєзвалищ.

В результаті дій окупантів минулого літа неодноразово на берег Азовського моря виносило тіла загиблих риб та дельфінів.