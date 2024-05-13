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Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів області.

Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумщини
Російські окупанти обстріляли 11 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 13 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 166 вибухів. 

Зокрема, по Білопільській, Краснопільській Зноб-Новгородській громадам ворог бив з мінометів та артилерії, а по Дружбівській до того ж з РСЗВ.

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Путивльську громаду росіяни атакували “Ланцетом” та FPV-дроном.

На Великописарівську громаду російські військові скинули ВОГи з БпЛА та атакували її мінометами.

Також з мінометів окупанти вдарили по Юнаківській та Есманьській громадам.

Хотінську громаду армія РФ обстріляла з танку та мінометів, а Середино-Будську - з РСЗВ.

Крім того, Шалигинську громаду окупаційні війська атакували з артилерії та FPV-дронами.

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