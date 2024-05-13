Більшість з них - іноземного виробництва.

За два роки до експлуатації в Силах оборони України допустили понад 60 зразків стрілецької зброї

Від 24 лютого 2022 року до експлуатації в Силах оборони України допустили понад 60 зразків стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Від лютого 2022-го допущено до експлуатації у Силах оборони такі відомі у світі моделі, як кулемети MG3 та M-240, снайперські гвинтівки Barrett MRAD та Cyclone HSR, пістолети Beretta M9A1 і Colt M45A1, пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3A1 та інші”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у поточному році допущено до експлуатації майже 20 зразків стрілецької зброї, серед них ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.

Також серед допущеної до експлуатації стрілецької зброї є новинки вітчизняного виробництва, зокрема, автоматичні гвинтівки різних модифікацій UAR-15, кулемет Laska-K2, великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator.

В Міноборони нагадали, що саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм знищили російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.