Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

За два роки до експлуатації в Силах оборони України допустили понад 60 зразків стрілецької зброї

Більшість з них - іноземного виробництва.

За два роки до експлуатації в Силах оборони України допустили понад 60 зразків стрілецької зброї
За два роки до експлуатації в Силах оборони України допустили понад 60 зразків стрілецької зброї
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Від 24 лютого 2022 року до експлуатації в Силах оборони України допустили понад 60 зразків стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Від лютого 2022-го допущено до експлуатації у Силах оборони такі відомі у світі моделі, як кулемети MG3 та M-240, снайперські гвинтівки Barrett MRAD та Cyclone HSR, пістолети Beretta M9A1 і Colt M45A1, пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3A1 та інші”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у поточному році допущено до експлуатації майже 20 зразків стрілецької зброї, серед них ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також серед допущеної до експлуатації стрілецької зброї є новинки вітчизняного виробництва, зокрема, автоматичні гвинтівки різних модифікацій UAR-15, кулемет Laska-K2, великокаліберні гвинтівки Snipex Monomakh і Snipex Alligator.

В Міноборони нагадали, що саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм знищили російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies