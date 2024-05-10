Податися можуть українські виробники, розробки яких пройшли оборонну експертизу та отримали загальну оцінку не менше 4 балів.

В Україні збільшили гранти для оборонних розробок, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Стартує прийом заявок на оновлені гранти від Brave1 для defense-tech розробок.

Відтепер розробники можуть отримати гранти в 500 тисяч, 1 млн та 2 млн гривень. Раніше сума коштів становила $5 000 та $25 000.

Податися можуть українські виробники, розробки яких пройшли оборонну експертизу та отримали загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів. Розмір фінансування залежить саме від оцінки.

Кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток продукту. Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути.

Грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року. За цей час видали 189 грантів на загальну суму $3,3 мільйона. Завдяки грантовій підтримці було покращено технологічний рівень готовності понад 80% розробок та масштабовано виробництво третини.

Раніше глава Мінцифри представив український окопний РЕБ Parasol, який має 2 модифікації, а також непомітна для ворожих РЕБ.