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Вранці ворог обстріляв Есманську громаду на Сумщині. Загинула літня жінка, її онука отримала поранення

Ворог вдарив з артилерії.

Вранці ворог обстріляв Есманську громаду на Сумщині. Загинула літня жінка, її онука отримала поранення
Ілюстративне фото
Фото: АрміяInform

Внаслідок артобстрілу Есманської громади на Сумщині загинула жінка та отримала поранення її онука, повідомляє Офіс Генпрокурора.  За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. 

Внаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення. 

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. 

Також зазначимо, Росія посилила обстріли на північному напрямку і безуспішно намагалася прорвати кордон у Харківській області.

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