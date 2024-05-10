Вранці ворог обстріляв Есманську громаду на Сумщині. Загинула літня жінка, її онука отримала поранення

Внаслідок артобстрілу Есманської громади на Сумщині загинула жінка та отримала поранення її онука, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району.

Внаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Також зазначимо, Росія посилила обстріли на північному напрямку і безуспішно намагалася прорвати кордон у Харківській області.