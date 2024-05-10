«Шаман» про висадку на лівому березі: Ми хотіли здійснити місію, яка призвела би до зміни обстановки на фронті

Після підриву 6 червня 2023 року росіянами дамби Каховської ГЕС велику кількість російських мін на Дніпрі знесло водою або занесло піском і це дало змогу Силам оборони України провести операцію по захопленню плацдарму на лівому березі Херсонської області.

Про це йдеться у матеріалі Артема Шевченка «Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках», опублікованому на LB.ua.

Подробиці унікальної операції LB.ua розповіли офіцер-спецпризначенець «Шаман», командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України та «Бобер», командир зведеної тактичної групи 8-го полку (Окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича).

«Це була спільна операція різних складових Сил оборони і безпеки за участі великої кількості спецпризначенців. І хоч вона вийшла не з першого разу, я відверто говорю, але загалом операція дійсно була проведено досить круто, – розповів «Шаман» – Ми здійснили захід на територію противника у міжпозиційний простір, відразу відбулося декілька досить інтенсивних боєзіткнень із ворожими спостережними постами. Деякі з них було майже у повному складі знищено або взято у полон».

«За перший день операції у боєзіткненнях противник втратив сімдесят три військовослужбовці у зв`язку із тим, що його десантна військова частина, яка пішла на Запоріжжя, залишила замість себе мобілізованих військовослужбовців, – розповів «Бобер», командир зведеної тактичної групи 8-го полку Сил спецоперацій ЗСУ. – І на стику позицій їхніх батальйонів, там, де ми почали працювати, вони були геть дезорієнтовані. У них порозряджувалися радіостанції, вода закінчилася, вони її черпали з річки Конка. Тому коли вже почалися боєзіткнення, вони не могли зрозуміти, звідки йдуть наступальні дії наших військ».

Відеоверсія розповіді «Шамана», командира спецпідрозділу ГУР МО: