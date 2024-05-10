​Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів та знищили 47 ворожих артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб

танків ‒ 7434 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32)

артилерійських систем – 12387 (+47) од,

РСЗВ – 1062 (+4) од,

засоби ППО ‒ 795 (+2) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),

крилаті ракети ‒ 2192 (+0),

кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.