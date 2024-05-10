​Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів та знищили 47 ворожих артсистем

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб
- танків ‒ 7434 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32)
- артилерійських систем – 12387 (+47) од,
- РСЗВ – 1062 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
- кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.