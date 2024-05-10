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​Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів та знищили 47 ворожих артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.

​Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів та знищили 47 ворожих артсистем
Знищення ворога
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб
  • танків ‒ 7434 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) 
  • артилерійських систем – 12387 (+47) од,
  • РСЗВ – 1062 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

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