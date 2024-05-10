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Уночі над Україною збили 10 ударних БпЛА. ППО працювала в трьох областях

Ворог вдарив "шахедами" і зенітними ракетами.

У ніч на 10 травня Росія атакувала Україну шахедами і ракетами С300-С-400
Фото: Микола Олещук у Telegram
У ніч на 10 травня Росія атакувала Україну шахедами і ракетами С300-С-400

У ніч на 10 травня росіяни вдарили по Україні десятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із території окупованого Криму та двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області Росії – в напрямку Харківської. 

Захисники змогли збити всі десять БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", – йдеться у повідомленні.

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